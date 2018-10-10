بالفيديو- سؤال يستفز ميريام كلينك وترفض الإجابة عليه وماذا عن خسارتها؟

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على هامش حضورها في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2018 ، أجرى موقع الفن مقابلة خاصة مع عارضة الأزياء ميريام كلينك.

ميريام ظهرت بفستان زهري قصير وهو لونها المفضّل، كما طرحنا عليها العديد من الأسئلة أبرزها مشاركتها في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان في وقت سابق، وما إذا كانت الخسارات في حياتها أكثر من الربح.

وكشفت لنا كلينك عن عملها المرتقب، مؤكّدة أن هذا الأمر سيستفز العديد من الأشخاص في الوسط الفني.

وخلال المقابلة، بقي هناك سؤال واحد استفزّ كلينك ورفضت أن تجيب عليه، طالبة أن تتم صياغته بطريقة أخرى!

المصدر: الفن