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توقيف الفنان أدهم النابلسي في بعبدا !

9
OCTOBER
2018
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تم توقيف الفنان أدهم النابلسي، قبل ساعة في مفرزة تحرّي بعبدا في جبل لبنان، بانتظار إحالته إلى القضاء.

وأفادت بعض المصادر الموثوقة إلى أن التوقيف تمّ، جراء شكوى تقدم بها مدير أعمال أدهم النابلسي السابق الشاعر والملحن رامي الشافعي، بتهمة الإيذاء والخطف وإغتصاب توقيع.
كما تحفظ المصدر على ذكر تفاصيل الخلاف التي أكد أنها مادية، على أن يتم الإفصاح عنها لاحقاً.

وأشار المصدر نفسه إلى أن أدهم النابلسي إنفصل عن مدير اعماله السابق، قبل مدة وأن رامي الشافعي، تعرض من قِبل أدهم النابلسي للضرب والإيذاء، كما قام بإجباره على التوقيع على بعض المستندات، الأمر الذي أجبر الأخير على تقديم شكوى ضده، موضحاً أن أدهم النابلسي موقوف حالياً في تحري بعبدا، بإنتظار إشارة النائب العام، ومن بعدها سوف يتم تحويله الى القاضي.

وتمنّع المصدر عن ذكر معلومات إضافية، مشيراً إلى أن رامي الشافعي يقف وراء شهرة أدهم النابلسي، ولكن الأخير إنقلب عليه وتغيّرت معاملته له بعد أن أصبح مشهوراً.
وكان أدهم الشافعي قد إنفصل قبل نحو ثلاثة أشهر عن مدير أعماله رامي الشافعي، بطريقة غير ودية سبقتها الكثير من الخلافات.

يذكر أنّ النابلسي كان قد إتهم رامي بتسريب بعض أغنيات البومه الجديد لكن الأخير نفى هذا الامر بشكل قطعي وجازم.

سيدتي 

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