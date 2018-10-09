ماذا بين الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان وعادل كرم؟!

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في أول ظهور اعلامي لها، اطلت ميرا الطفيلي، الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان ضمن برنامج “منا وجر” مع الاعلامي بيار رباط عبر شاشة MTV.

كشفت ميرا في بداية حديثها الى انها بكت خلال الحفل بسبب تأثرها وذلك بعد ان سألها الممثل عادل كرم سؤالاً حول حياتها الشخصية.

ولماذا قررت ان تتحدث عن حياتها الشخصية، اكدت انها احبت ان يعرف كل الناس منها تفاصيل حياتها في ثلاثين ثانية وكي يحبونها “متل ما هي”. وعبرت عن فخرها بإنتمائها الى الـ SOSالمكان الذي تربت فيه. وشددت انها احبت ان تضيء على قصة اجتماعية من خلال ظهورها في مسابقة ملكة جمال لبنان.

ورداً على سؤال لماذا تربت في SOS، كشفت ميرا الى ان والديها انفصلا عندما كانت في السنة الاولى من عمرها. وشددت الى انها اخذت الحنان وتعلمت ونجحت على يد المعلمة صباح لطفي التي ربتها واعتبرتها كوالدتها. وتابعت ان هناك والدتها البيولوجية تناديها بـ “ماما” وهناك تواصل معها.

ميرا لفتت ان والديها كانا يسألان عنها بشكل دائم اثناء تواجدها في SOS.

وكيف علمت لجنة ملكة جمال لبنان بقصة حياتها الشخصية، كشفت ميرا ان اللجنة عندما زارت المشتركات قبل الحفل بيومين من اجل اختيار 15 فتاة للانتقال مباشرة الى المرحلة التالية تم سؤالها امام كل اللجنة عن حياتها والكل في اللجنة يعلم بقصتها وهي انها تربت في الـ sos ولم تتوقع ان يسألها عادل كرم السؤال ولكن سعدت بذلك من اجل ان تسلط الضوء على مركزالـ SOS.

ورداً على سؤال حول عدم اخفائها على انستغرام اين تربت، شددت ميرا ان السبب يعود كي يعلم من يريد ان يساعد ولا يعرف الطريقة.

واشارت ميرا الى انه تم تعيينها منذ ايام سفيرة SOS واكدت انها فازت على الرغم من عدم حصدها اللقب خاصة انها فازت بقلوب الاطفال.

وضمن فقرة The Red Box

قدمت ميرا فقرة الطقس ولكن للأسف لم تستطع ان تقرأ الجملة بطريقة جيدة على الرغم من انها متعلمة وقد تلقت تدريبات على مدى ثلاثة اشهر خلال تواجدها في ملكة جمال لبنان.

ثم قدمت ميرا الطفيلي وصلة رقص مع محترف الرقص مايك بولاديان، واشارت الى انها تعلمت الرقص حتى عمر الـ 15 عاماً.

ورداً على سؤال في حال عُرض عليها المشاركة في “رقص النجوم” هل توافق، قالت ميرا طبعاً احب ان اشارك.

كذلك سألها جوزف طوق حول الاشاعة التي تحدثت عن اقامتها في منزل عادل كرم، فأجابت انها لا تعرف عادل كرم من قبل والتقت به خلال لقاء اللجنة مع مشتركات ملكة جمال لبنان.

اخيراً كشفت ميرا الى انها تلقت عدة عروض لتقديم البرامج وهي تدرس وضعها كي تختار الانسب. ولفتت الى انها تخاف من فكرة التمثيل ولكن تحب ان تجرب. كذلك اكدت ان لها الشرف في ان تتشبه بميغان ماركل زوجة الامير هاري.

واشارت الى ان الامير ليس موجوداً حالياً في حياتها في اشارة منها الى انه لا يوجد حبيب الآن.