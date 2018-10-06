بالفيديو - "انا كاملة" : شابة لبنانية ترفض الزواج لأنها "جميلة جداً"... !

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اعتبرت شابة لبنانية أنها أجمل من أن تتزوج، في مقطع فيديو استطاع أن يكون من الأكثر تداولاً عبر موقع "يوتيوب". وجاء كلام الشابة ساندي خلال استضافتها من قبل الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في برنامجه "أحمر بالخط العريض"، في حلقة عن الجمال ومعاييره.

وبدأ مكتبي المحور مع ساندي، بقراءة دراسة عن الجمال أجرتها جامعة "هارفرد" الأميركية، فبيّنت نتائجها أن 29% من النساء يعتبرن أنهن "عاديات الجمال"، فعلّقت قائلةً بأنها ترى نفسها "جميلة جداً وكاملة الأوصاف".

وأكدت أن لا اكثر من 2% من الناس قدر لا يرونها جميلة. ورداً على سؤال حول كونها مرتبطة، أجابت بالنفي، قائلةً: "لا ارتبط لأني جميلة".





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