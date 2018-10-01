اختفاء تاج ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بعد تتويجها؟!

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بعد ان انتشرت في الساعات الماضية اخبار تفيد عن اختفاء تاج ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي. ينفي موقع “بصراحة” نفياً قاطعاً هذا الموضوع.

وباتصال مع الاعلامي جان نخول من فريق انتاج حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، شرح لنا ان الملكة الجديدة كانت ستدخل غرفتها من اجل ان تبدّل ثيابها وتحضر نفسها لجلسة تصوير، فأُخذ منها التاج لحفظه مؤقتاً في الخزنة لأن سعره مرتفع جداً ويقدر بحوالي 700 الف دولار وبالتالي لن يخاطر المعنيون في أن يتم وضعه في أي مكان.

ونفى عبر موقع بصراحة كل الاخبار المتداولة عن سرقة التاج.

نذكر ان التاج يتضمن 1800 حبة من الماس بحسب ما صرح السيد ضومط زغيب صاحب مجوهرات زغيب والذي صممه خصيصاً لهذا الحفل.