هذا أول ما سألت عنه ملكة جمال الكون في لبنان!

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حضرت ملكة جمال الكون ديمي لي بيترز إلى بيروت للمشاركة في حفل ملكة جمال لبنان 2018 كعضو في لجنة التحكيم المكوّنة من أسماء عديدة من بينها نانسي عجرم ونادين نسيب نجيم وبسام فتوح وعادل كرم وآخرين، وكذلك تتويج الملكة الفائزة، وقد دعتها الحلو إلى منزلها في عشاءٍ عائلي أقيم على شرفها.

"لها" تحدّثت إلى ملكة جمال لبنان 2017 بيرلا الحلو في الساعات الأخيرة من ولايتها كملكة جمال لبنان، حيث اعتبرت أنّها أجمل تجربة عاشتها وخاضتها في حياتها، وقد فتحت لها أبواب وآفاق عديدة في مجالات شتّى، وهي في غاية الحماس والسعادة أنّها ستسلّم التاج لملكة جديدة تتابع في مسيرة الجمال والعمل الإجتماعي.

وقالت الحلو: "سعيدة أنّني سأفتح صفحة جديدة من الفصل الذي بدأته منذ حوالي العام بعد انتخابي، وأنا اليوم في أتمّ الإستعداد لمهمة التسليم والوقوف إلى جانب الملكة الجديدة في مسيرتها".

أمّا عن لقائها بديمي فقالت: "قريبة للقلب... هي شخص عفوي وتلقائي جدّاً... أحببتها كثيراً وبتنا صديقتان منذ أن وصلت إلى بيروت. والطريف أنّها منذ يومها الأول هنا وهي تسألني عن طعامٍ نقدّمه بشكلٍ دائري... وبعد عدّة أسئلة وشرح، اكتشفنا أنّها من محبّي الكبة اللبنانية وأرادت أن تتناولها".

(لها)