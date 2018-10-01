living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا أول ما سألت عنه ملكة جمال الكون في لبنان!

1
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حضرت ملكة جمال الكون ديمي لي بيترز إلى بيروت للمشاركة في حفل ملكة جمال لبنان 2018 كعضو في لجنة التحكيم المكوّنة من أسماء عديدة من بينها نانسي عجرم ونادين نسيب نجيم وبسام فتوح وعادل كرم وآخرين، وكذلك تتويج الملكة الفائزة، وقد دعتها الحلو إلى منزلها في عشاءٍ عائلي أقيم على شرفها.
 
"لها" تحدّثت إلى ملكة جمال لبنان 2017 بيرلا الحلو في الساعات الأخيرة من ولايتها كملكة جمال لبنان، حيث اعتبرت أنّها أجمل تجربة عاشتها وخاضتها في حياتها، وقد فتحت لها أبواب وآفاق عديدة في مجالات شتّى، وهي في غاية الحماس والسعادة أنّها ستسلّم التاج لملكة جديدة تتابع في مسيرة الجمال والعمل الإجتماعي.
 
وقالت الحلو: "سعيدة أنّني سأفتح صفحة جديدة من الفصل الذي بدأته منذ حوالي العام بعد انتخابي، وأنا اليوم في أتمّ الإستعداد لمهمة التسليم والوقوف إلى جانب الملكة الجديدة في مسيرتها".
 
أمّا عن لقائها بديمي فقالت: "قريبة للقلب... هي شخص عفوي وتلقائي جدّاً... أحببتها كثيراً وبتنا صديقتان منذ أن وصلت إلى بيروت. والطريف أنّها منذ يومها الأول هنا وهي تسألني عن طعامٍ نقدّمه بشكلٍ دائري... وبعد عدّة أسئلة وشرح، اكتشفنا أنّها من محبّي الكبة اللبنانية وأرادت أن تتناولها".
 
(لها)
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout