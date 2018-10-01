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سيرين عبد النور في رسالة مدوية بعد انتخاب ملكة جمال لبنان !

1
OCTOBER
2018
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بعد دقائق على تتويج مايا رعيدي ملكة على عرش جمال لبنان للعام 2018، غردت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها الخاص على موقع تويتر قائلة:

"مبروك لـ "مايا رعيدي" اللقب وموفقة بمشوارها، ولكن حفل ملكة جمال لبنان كان ممكن يكون بعد اجمل لو ذكروا ميشال حجل الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ٢٠١٦ و ساعدوا للتبرع لعلاجها، كانت فعلاً اصبحت رسالة جمال حقيقي".
وقد لاقت تغريدة عبد النور ردود فعل مؤيدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعتبار تغريدتها مدوية ومحقة وضرورية.

يُذكر ان الشابة ميشال حجل تبلغ 24 عاما، وهي في رحلة مع مرض سرطان "الغدد اللمفاوية".

حجل التي شاركت عام 2016 بمسابقة ملكة جمال لبنان ووصلت الى المراحل النهائية هي اليوم تحتاج الى علاج متخصص في الولايات المتحدة الاميركية، تبلغ كلفته ما يقارب 750 الف دولار اميركي.

وفي هذا الاطار تقوم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم ميشال، من خلال جمع التبرعات.

رادار سكوب 

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