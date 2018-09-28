بين هشام حداد ومريم البسام.. ماذا حصل؟!

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“لهون وبس بموعده الجديد يوم الخميس الساعة 8:45 مساءً. صار الوقت ان يصبح صوت الناس يوم الخميس بعد غياب لسنوات. صوت الناس للوصول الى الناس. صار الوقت ان يكون البرنامج يوم الخميس”، بهذه الجملة افتتح النجم الكوميدي هشام حداد برنامجه “لهون وبس” بموسمه الرابع عبر شاشة LBCI اخراج شادي حنا معللاً سبب انتقاله من يوم الثلاثاء الى يوم الخميس.

ولكن مقدمة هشام حداد، التي تناول من خلالها بطريقة غير مباشرة الزميل مارسيل غانم الذي انتقل الى شاشة MTV لتقديم برنامج “صار الوقت” وذلك بعد 23 عاماً من تقديم “كلام الناس” يوم الخميس على شاشة LBCI، لم تمر مرور الكرام وذلك بعدما غردت مديرة الأخبار في قناة الجديد السيدة مريم البسام منتقدة هشام حيث قالت: “#لهون_وبس شفتك ومش حلوة منك حيال مرسال غانم ولاني بشوفك ..وبحب شغلك وبستهضمك ما كان حلو تفتتح برنامجك باهانة مسار اعلامي رسمو مرسال، ولو ع سبيل النكتة. فيك تنافسو الخميس، ويمكن رح تربح الرهان بس ما فيك تنسفو بطريقة غير مهنية .. لا بل مهينة #تقبل مروري“.

البرنامج الذي انطلق بالامس اثار ضجة كبيرة او هيستيريا على مواقع التواصل حيث امتلأ التايملاين بتعليقات رواد الانترنت المواكبة للحلقة وتصدر هاشتاغ #لهون_وبس قائمة الاكثر تداولاً.

ووعد هشام حداد الجمهور ان تكون حلقة الاسبوع المقبل وكل اسبوع من “لهون وبس” رائعة.