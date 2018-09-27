بعد 3 سنوات.. هكذا ودّع جمهور الـ "mtv"!

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أعلن إيلي سليمان مقدّم فقرة “رادار” في برنامج “منا وجر” أنّه لن يشارك في الموسم الجديد الذي سينطلق الإثنين المقبل.



وشكر سليمان الجميع على الدعم والتقدير والمحبة، واعداً الجمهور بأنّه لن يطيل الغياب.



وقال عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: “في كتير ناس عم تسألني إذا بعدني بمنا وجر. بس حبيت قلكن إنو للاسف ما رح شارك بهيدا الموسم، لكذا سبب ما بدي احكي عنن. بدي إتشكركن كلكن كتير كتير عالدعم، التقدير، والمحبة يلي عطيتوني ياها بهل 3 سنين لمرقوا. ما توقفوا تشاركوني رسايلكن لأنو مني مطول الغيبة.”