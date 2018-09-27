هشام حداد يواجه مارسيل غانم!

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زكية الديراني

سحبت قناة lbci ورقة هشام حداد مقدّم برنامج «لهون وبس» ووضعتها في وجه مارسيل غانم الذي إنتقل إلى mtv ليتولى برنامج «صار الوقت» الذي ينطلق الخميس المقبل. رغم الاختلاف بينهما، أيّ أن الاول ساخر وكوميدي والثاني سياسي بحت، إلا أنّ البرنامجين سيتنافسان على المشاهدين بعدما قرّر حداد نقل بثّ عمله التلفزيوني من مساء الثلاثاء إلى الخميس. وسيسبق حداد مقدم «كلام الناس» إلى الكاميرا ويطلّ غداً (21:30) في أولى حلقات من مشروعه. لكن ماذا ستتضمن إنطلاقة العمل الساخر؟. في التفاصيل، أن الحلقة الاولى من «لهون وبس» لن تستقبل ضيوفاً من مختلف المجالات الفنية أو السياسية كما حصل في المواسم الماضية. ففي البرومو الترويجي للعمل، يقطع هشام الطريق على أحد المواكب السياسية، ويكرّر عبارة «شفتك»!. تلك العبارة تدلّ على الفيديوهات التي كانت رائجة في الصيف الماضي، وسوف يعالجها بأسلوبه الساخر.



يلفت حداد في حديث لـ«الأخبار» إلى أن في جعبته عشرات الفيديوهات المضحكة، وإختار منها ما يناسبه. أما عن الضيوف، فيجيب «حالياً سأنطلق من دون ضيوف، وستكون الافتتاحية أشبه بجردة للصيف». يذكر أنّ برنامج مارسيل غانم على mtv ينطلق يوم الخميس 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.