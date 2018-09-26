حكم بسجن الممثل الكوميدي بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي

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قضت محكمة في ولاية بنسلفانيا بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي (81 عاما) لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.



وصنفت المحكمة كوسبي بأنه "مفترس جنسي عنيف"، وهو ما يلزمه بالخضوع لعلاج نفسي مدى الحياة ، كما أدرجته على لائحة المعتدين الجنسيين.



وامتنع كوسبي عن التعليق عن الحكم عند إتاحة الفرصة له، كما رُفض طلب اطلاق سراحه بكفالة بانتظار الاستئناف.



وفي شهر نيسان الماضي، أدانت محكمة كوسبي بتخدير أندريا كونستاند، لاعبة كرة سلة سابقة، والاعتداء الجنسي عليها في منزله عام 2004.



ولمع اسم كوسبي في ثمانينيات القرن الماضي بدوره في مسلسل "ذي كوسبي شو"، عندما لعب دور الأب في أسرة أمريكية - افريقية تعيش في بروكلين في نيويورك. ولقب بعدها بأنه "الأب الأمريكي".