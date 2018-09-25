مهرجانات ضبيّة الدولية للعام 2018 تقدّم الفنان الموسيقار زياد الرحباني في أمسية لا مثيل لها

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هذا وبعد النجاح الكبير الذي حققته مهرجانات ضبية الدولية في عام 2016 و 2017، تواصل ضبيه بقيادة السيّدة كورين الأشقر رئيسة مهرجانات ضبيّة الدولية تقديم المفاجآت الضخمة لهواة الفن والذوق الغنائي الرفيع ، وذلك من خلال الأمسية الفنية التي تقيمها في شهر 10 يوم 10 الساعة 10 مساء في “The Village” Dbayeh والتي سييحييها رمز من رموز الفن اللبناني الأصيل الفنان الكبير الموسيقار زياد الرحباني ومن المقرر أن تتضمن هذه الأمسية المنتظرة مقطوعات وأغاني قديمة وجديدة ، برفقة أوركسترا خاصة تضمّ موسيقيين وجوقة من مختلف الدول وستشهد تجمّعاً لمختلف الأطياف البشرية والسواح المغتربين من دول قريبة وبعيدة.