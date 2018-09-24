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فنانة تخرج عن صمتها وتكشف: فضل شاكر هدّدني... "رح أقسمِك نصفين"!

24
SEPTEMBER
2018
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أفصحت الفنانة الكويتية شمس، وللمرّة الأولى، عن أنها تلقّت تهديداً مباشراً من الفنان فضل شاكر، وقت كان معتزلاً الفن في السنوات الأربع الأخيرة، قبل أن يعود إلى الوسط الفني في الفترة الأخيرة.

 

وجاء تهديد شاكر لها على إثر تصريحاتها السابقة التي هاجمته فيها عندما قرّر اعتزال الفن. وقالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج يعضر على أحد المحطات الكويتية، أنها هاجمته لأنه وصف الفنانات بكلمة نابية واعتبر أن الفنّ حرام.

 

وأضافت شمس: "اتّصل بي بعد ذلك اللقاء وهدّدني، متحدّثاً باللغة العربية الفصحى، تماماً كما يتحدّث رجال المنظمّات المتطرفة، وقال: "إنْ وطئت رجليكِ أرض لبنان، سأقسمك نصفين، سأجعل نصفك الأول في بيروت الشرقية والثاني في الغربية"، وهو ما جعلني أتأكّد من أنه اتجه بالفعل نحو التطرّف".

 

وكشفت شمس خلال اللقاء أنّ المكالمة التي هدّدها خلالها مسجّلة وأنها تحتفظ بنسخة عنها، لافتةً إلى أنّ الاتصال تم عن طريق أحد الأشخاص الذي تدارك الأمر وقام بالتسجيل.

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