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مفاجآت مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا العام

24
SEPTEMBER
2018
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للمرة الأولى ستحضر الفنانة نانسي عجرم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، ليس بصفتها مطربة بل كعضو في لجنة تحكيم المسابقة. 
 
نانسي عجرم وافقت على الحضور ضمن لجنة التحكيم لأنّها تقدّر أولاً الجمال في لبنان موطنها وتريد أن تسهم في اكتشاف أو انتخاب ملكة جديدة، وستلبّي طلب محطة الـMTV  التي تنقل الحدث مباشرةً على الهواء، نظراً للعلاقة الجيدة التي تربطها بها، وعلمنا أن عجرم متحمسة جداً لهذا الحدث الفني الذي يسهم في إبراز وجه لبنان والجمال وهي التي أحيت قبل ثلاث سنوات الحفل ذاته عندما كان تلفزيون LBCI هو الذي ينظم المسابقة. 
 
 
جمهور واسع
 
يوم الأحد المقبل سينتخب لبنان ملكة جمال عام 2018 في حدث يبدو أن محطة MTV  اللبنانية حشدت له الكثير من الطاقات اذ يقدر عدد الحضور بـ500 مدعوّ إلى مركز فوروم دو بيروت ابتداءً من السادسة من مساء الأحد المقبل وتبقى السهرة حتى الثانية عشرة ليلاً.
 
 
3 فنانين يحيون الحفل
 
الحدث الكبير يحييه السوبر ستار راغب علامة، إلى جانب النجمة مايا دياب والمغني الكندي مساري، كما ستحضر مجموعة من الفنانين كمدعوّين ومنهم كما ذكرنا الفنانة نانسي عجرم والممثلة نادين نسيب نجيم، فيما تأكد أيضاً جلوس المصمّم العالمي نيكولا جبران على طاولة لجنة التحكيم؛ وهو من اختار تشكيلة خاصة للمرشحات اللواتي سيتبارين على المسرح أمام الحاضرين إضافة الى نقل مباشر للسهرة على هواء المحطة المنظمة.
 
 
هدايا قيّمة
 
وكشفت مصادر خاصة لموقعنا أن الملكة ستحصل على هدايا تبلغ قيمتها نحو نصف مليون دولار، بعدما اختارت MTV أن تكون مقاييس الحفل تتمتع بمواصفات عالمية لا علاقة للمحطة بها بل تريد أن يشهد الناس على تنظيم يتخطى إطار المحطة ليصل إلى المستوى العالمي. 
 
(نواعم)
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