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بعد اتهام حبيبته بأنها "خرّابة بيوت وgold digger"... ابن نادين الراسي يردّ!

8
SEPTEMBER
2018
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في "رسالة توضيحية"، ردّ ابن الممثلة نادين الراسي مارك حدشيتي عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، معلقاً على حملة الشتائم الضخمة وخصوصاً بعدما اتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حبيبته بخلق الفتنة بين الوالدة والابن.

فنشر صورته برفقة حبيبته وكتب: "لكل اللي عم يحكي كلام مش منيح عن هالبنت، بحب إلكن إنو هي أنضف وأشرف بنت تعرفت عليا! و لكل لي عم يشمتوني ، صدقوني عم تضيعو وقتكن لأن لي ضميرو مرتاح وعندو ثقة بمين هو بيمشي وراسو مرفوع".

وأضاف: "يكون ب علمكن إذا سمعتو المقابلة مع رجا ورودلف مباشرة مبارح على الراديو عن التسجيل الصوتي اللي تسرّب، الوالدة ما تبنّت لي قالتو وقالت إنو كان كتير مبالغ في من قهرتا عن السوء التفاهم الشفهي اللي صار ولا أكثر من شفهي ! شفهيييييي".

وأردف ابن نادين الراسي: "بحب إشكر كل رفقاتي الي حكيوني أحلى الكلام فعلاً ! بعتذر منكن بعد ما رديت عليكن .... وبعتذر من كل العالم عن هالبلبلة الوسخة اللي صارت، أنا عادةً كتير بعيد عن وسخ السوشيل ميديا".

وختم قائلاً: "نادين الراسي إمي وأنا أكتر إنسان فخور فيا، وأنا ما ضربتا و أنا ما بتديّن مصاري الحمدالله ، و"ميا باز" منّا أبدًا خرّابة بيوت ولا "gold digger" متل ما عم بتقولوا! الوالدة بتحبا أكتر ما أنا بحبا ع شوي! كتر خير الله ع كل شي".

والجدير ذكره، أن تسجيلات صوتية متبادلة لكل من الممثلة نادين الراسي وابنها هي التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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