المذيعة التي ودّعت جمهورها قبل يومين.. فارقت الحياة!

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"توفيت راشيل، السيدة الشجاعة الجميلة، فارقت الحياة بسلام صباح اليوم محاطة بعائلتها المقربة". هكذا نعى زوج المذيعة البريطانية في راديو BBC 5 زوجته راشيل بلاند، مضيفاً: "نشعر بالحزن الشديد ولا شيء سيملأ الحفرة التي تركتها راشيل في عائلتنا الصغيرة المثالية".



وتوجّه الزوج إلى كل من تابع رواية الفقيدة على مدار العامين الماضيين، أو أرسل لها رسائل دعم، "شكراً لكم من قلوبنا، لن تعرفوا أبداً كم تعني تلك الرسائل لها ولنا. سنفتقدها كثيراً، لكننا فخورين بما حققته في سنواتها الأربعين، ونحن مرتاحون حقاً من التأثير الذي تركته لدى حياة العديد من الناس. شكراً لكم. ستيف وفريدي".



وودّعت المذيعة جمهورها قبل يومين عبر تغريدة أطلقتها على "تويتر"، كتبت فيها: "أخشى يا أصدقائي أنّ الوقت قد حان. لقد أخبروني بأنني سأعيش أياماً معدودة فقط، أشكركم جميعاً على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة".