نانسي عجرم حامل ببنت ام صبي؟

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نانسي عجرم حامل مجددا وتنتظر طفلها الثالث من زوجها طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، والذي مضى على ارتباطهما 10 سنوات. ما بعد اعلان الخبر، دارت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي عن جنس الجنين؛ هل نانسي عجرم حامل ببنت أم بصبي؟

بعد أن نصحت نانسي عجرم كل امرأة باختبار شعور الامومة، أعلنت عن حملها الثالث في الخامس من أغسطس الشهر الماضي، بطريقة طريفة جداً وغير تقليدية. أم "إيلا" و"ميلا" نشرت صورة تظهر بها ابنتيها وهما تحملان لوحتين كتب عليهما " لدينا سر"، " سنكون شقيقتين كبيرتين" كي تشير الى أنهما تنتظران أخت او أخ جديد في العائلة، ليمطر الجمهور النجمة بأحر التهاني.

ما هو جنس الجنين؟

إشاعات كثيرة طالت نانسي عجرم في هذا السياق، وأبرزها أنها في الشهر الخامس، وبحسب الفحوص الطبية التي أجرتها أنها تنتظر صبياً وسيصبح لإيلا وميلا أخ صغير.

وأشيع أيضاً أن عجرم قد اختارت هي وزوجها إسماً لمولودها المنتظر وهو "ألكساندر"، وهذا الإسم لا يعود لأي أحد من العائلة، لكنها فقط تحبه كثيراً، لذلك قامت باختياره.

في هذا الخصوص، لا بد من التوقف عند تصريح أدلته في برنامج "منا وجر"، والذي كشفت من خلاله عن رغبتها بإطلاق إسم "راي" أو Ray بالإنكليزية على طفلها الثالث في حال رزقت بصبي.

تجدر الإشارة إلى أن عجرم كانت قد أطلت بفستان احمر طويل قد كشف عن بطنها المنتفخ بعض الشيء خلال احيائها حفلاً غنائياً في مهرجانات أعياد بيروت قبل الكشف عن الخبر رسمياً. هذه الإطلالة حثت الجمهور على التساcل ما إن كانت حامل. لكن سرعان ما نشرت النجمة خبر حملها في اليوم التالي، وأزالت شكوك متابعيها من خلال كشف الحقيقة المفرحة على السوشيل ميديا.

تجدر الاشارة أن نانسي عجرم لم توقف اعمالها الفنية ونشاطاتها لهذا الصيف بحيث انها قد شاركت في مهرجان موناكو الصيفي، مهرجان القبيات في شمال لبنان، ومهرجان غوتنبرغ الثقافي كما أحيت حفل عيد الأضحى في الكويت. ومنذ ستة أيام سافرت الى براغ لإحياء ذكرى زواجها مع أصدقائها المقربين.\

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