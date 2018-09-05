بالصور - بعد معاناة وحب دام 14 عاماً.. إعلامية لبنانة تنتصر وتتزوج من حبيبها

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إحتفلت مقدمة البرامج اللبنانية دوللي عياش بزفافها بطريقة مميزة في ايطاليا، وذلك بعد قصة حب دامت 14 عاماً، مع شاب من خارج الوسط الاعلامي والفني.

وفاجأت الإعلامية الجميع بخبر زفافها، لا سيما وانها عانت كثيراً في قصة حبها بسبب الاختلاف في الأديان بينها وبين حبيبها رامي ميْنة، إلا أن الحب إنتصر في النهاية، وتزوجا زواجاً مدنياً في مدينة سيسيلي الايطالية، بحضور الأهل والاصدقاء وبعض الزملاء من النجوم، نذكر منهم دانييلا رحمة، والاخوات عبد العزيز اليس ونادين وفرح.

ونشرت الممثلة رحمة عبر صفحتها على تطبيق "انستغرام" مقطع فيديو يظهر السعادة الكبيرة اواضحة على وجه العروس التي انتصرت للحب، وأعلنت العروس في مقطع آخر أن الفستان المميّز الذي ارتدته يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي علي يونس.