living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليال عبود: إبني لا يحب الشهرة ولن اعيش في صومعة لأن الفانز حولي مثلما كانوا حول كبار النجوم!

5
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

- ندى عماد خليل

الفنانة ليال عبود إنسانة متواضعة وأنيقة ولبقة، في حديثها صدق وشفافية ولا تعرف كيف تخفي طيبة قلبها ومحبتها للأخرين وهي في الوقت نفسه ذكية ومجتهدة على الصعيدين الشخصي والفني.
■ هل نستطيع القول إنك اليوم اكثر الفنانات نشاطاً على صعيد الحفلات والمهرجانات والكليبات؟
-لا شك في أن محبة الناس اسست لي قاعدة ثابتة ومتينة ومن الطبيعي ان يكون لذلك انعكاس على واقع الحفلات الذي ترتفع اسهمها بشكل مستمر في الشارع الشعبي اللبناني والعربي العريض، وهنا اجد نفسي امام مسؤولية كبيرة ومن المفترض ان ادعم مسيرتي بالتجدد والنوعية والخصوصية دون الوصول الى أي مرحلة لا تليق بثقة الاخرين ولا تتناغم مع موهبتي .بصراحة كل الحفلات والمهرجانات التي شاركت فيها كانت مميزة خصوصاً انها شملت اكثر من منطقة لبنانية واكثر من دولة عربية،وكان هناك تواصل مباشر مع احاسيس الناس بعيداً عن القشور التي لا انتمي اليها، وربما اجد نفسي بين الاخرين بكل عفويتهم وطيبتهم اكثر من الجلوس في صومعة تبدو اشبه بالسجن.
■ تعزفين على اكتر من آلة موسيقية وتكتبين الشعر، لماذا لا تنجزين اغنية لك من كلماتك والحانك ؟ ولماذا لا تقدمين عملاً استعراضياً ؟
- انا متمكنة من العزف على اكثر من ألة موسيقية بالفطرة والدراسة ، وكذلك حصنت نفسي بالدراسة الاكاديمية بالنسبة الى الغناء لقناعتي ان الموهبة وحدها لا تكفي.اما بالنسبة الى الكتابة والتلحين فلدي بعض المحاولات وربما اتجه الى مثل تلك التجربة في حال وجدتها مناسبة ، أما الاستعراض فهو جزء من حضوري على خشبة المسرح وقد اقدم عملاً استعراضياً عندما اجد الوقت المناسب.
■ هل تزعجك القاب فنانة الاثارة او الاغراء؟ وكيف تصفين نفسك كفنانة؟
- اشرت سابقاً الى انني ضد القشور التي تبدو آنية وسريعة الزوال،هناك مثلاً العشرات بل المئات من الالقاب المماثلة التي انتهت هي واصحابها دفعة واحدة. انا مع معادلة ان العصر الفني الجديد يتطلب الشكل والمضمون ولكن ستسقط حتماً من لا قاعدة فنية جيدة خاصة بها وانما مجموعة من الفساتين ومستحضرات وادوات التجميل لا اكثر ولا اقل .
■ بعض الفنانات يحاولن الشبه بك بالشكل...
- انا اؤمن بأن النسخة لا تُغني عن الاصل مهما كانت التعديلات والمحاولات جدية ،وفي حال قامت احدهن بتقليدي فلا مشكلة لدي شرط ان لا تتجاوز الخطوط الحمراء، لانني سبق ان تقدمت بدعوى قضائية ضد سيدة استغلت اسمي لدرجة الاتفاق على حفلات خارج لبنان وهي ناحية سوف اتابعها حتى النهاية في اروقة القضاء .
■ تزوجت عن عمر صغير جداً وتطلقت،وانت ام لشاب اسمه جاد، هل يتفهم طبيعة عملك؟ وهل تبعدينه عن الاعلام؟
-الزواج و الطلاق قسمة ونصيب اما جاد فهو ناضج بما فيه الكفاية نظراً لعمره ويدرك تماماً ان فني يتطلب الوقت والجهد والمتابعة لكنه ايضاً لا يميل الى عالم الاضواء وحتى في حفلاتي يفضل ان يكون بعيداً عن الكاميرات ولاشك في انني احترم رغبته ولا اجبره على الظهور في الصور أو في برامج التلفزيون .
■ ماذا تعني الجوائز بالنسبة اليك وما الذي تغير فيك من بداية مشوارك حتى اليوم؟
-الجوائز مهمة في بعض الاحيان بحسب الجهة التي تقدمها وكثرتها لا تعني ان الانسان بات من كوكب اخر لذا على الفنان ان يختار الانسب في حال تمت دعوته الى أي حفل تكريم والاهم هو مصداقية الطرف الذي يهدف الى التكريم.انا حصلت على مئات الجوائز في حياتي المهنية ومنزلي لا يتسع لها لكثرتها.على الصعيد الشخصي لم اتغير مازلت ليال التي تشعر بالاخرين وترى نفسها بين الناس،ربما على المستوى الفني اصبحت اكثر نضجاً والتجارب عززت خبرتي في مسيرتي الفنية التي انتقلت الى مرحلة متقدمة من الاحتراف واجد ان المسؤولية الملقاة على عاتقي ليست سهلة وتتطلب المزيد من التركيز والجدية وحتى الحيوية .
■ اخبريني عن كليب المجانين ومشاركتك مع علي الديك؟ ومين استفاد فنيا اكثر من هذه المشاركة؟ وما هي اكثر اغنية تحبينها من اغنياتك؟
- الاستفادة كانت مشتركة والاغنية نالت نصيبها من تقدير الناس على مستوى الصوت والصورة معاً والفكرة كانت بعد تشارو بيني وبين علي وقد قررت خوض غمار تلك المغامرة لقناعتي بانها ستصيب هدف اسعاد الاخرين وتضيف الى اوقاتهم الكثير من الحيوية و الفرح .وبصراحة كل ارشيفي الغنائي قريب الى قلبي ولا افضل أغنية على اخرى لانني اتعامل مع كل عمل فني أقدمه وكأنه ابن لي ليأتي بأفضل صورة،علماً ان مؤخراً لأغنية " مغنج " مكانة خاصة لدي وكذلك " حاضر يا مستر " و " دنية عجايب " .
■ انت ناشطة على السوشال ميديا، هل تتفاعلين شخصيا مع الفانز خاصتك، وما اهمية وجودهم في حياة الفنان؟
- أجل انا من اقوم شخصياً بادارة صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي اما بالنسبة لـ " الفانز " فهم من الاساسيات في مسيرة أي فنان والمسألة ليست جديدة لان في الماضي كانوا موجودين حول كبار النجوم وكانوا يواكبونهم من خلال وسائل الاعلام اما الان فقد ساهم التطور في التكنولوجيا في تقريب المسافات بين الناس واصبح أي معجب قادر على التواصل " بكبسة زر " مع فنانه المفضل .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout