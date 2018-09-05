ليال عبود: إبني لا يحب الشهرة ولن اعيش في صومعة لأن الفانز حولي مثلما كانوا حول كبار النجوم!

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- ندى عماد خليل

الفنانة ليال عبود إنسانة متواضعة وأنيقة ولبقة، في حديثها صدق وشفافية ولا تعرف كيف تخفي طيبة قلبها ومحبتها للأخرين وهي في الوقت نفسه ذكية ومجتهدة على الصعيدين الشخصي والفني.

■ هل نستطيع القول إنك اليوم اكثر الفنانات نشاطاً على صعيد الحفلات والمهرجانات والكليبات؟

-لا شك في أن محبة الناس اسست لي قاعدة ثابتة ومتينة ومن الطبيعي ان يكون لذلك انعكاس على واقع الحفلات الذي ترتفع اسهمها بشكل مستمر في الشارع الشعبي اللبناني والعربي العريض، وهنا اجد نفسي امام مسؤولية كبيرة ومن المفترض ان ادعم مسيرتي بالتجدد والنوعية والخصوصية دون الوصول الى أي مرحلة لا تليق بثقة الاخرين ولا تتناغم مع موهبتي .بصراحة كل الحفلات والمهرجانات التي شاركت فيها كانت مميزة خصوصاً انها شملت اكثر من منطقة لبنانية واكثر من دولة عربية،وكان هناك تواصل مباشر مع احاسيس الناس بعيداً عن القشور التي لا انتمي اليها، وربما اجد نفسي بين الاخرين بكل عفويتهم وطيبتهم اكثر من الجلوس في صومعة تبدو اشبه بالسجن.

■ تعزفين على اكتر من آلة موسيقية وتكتبين الشعر، لماذا لا تنجزين اغنية لك من كلماتك والحانك ؟ ولماذا لا تقدمين عملاً استعراضياً ؟

- انا متمكنة من العزف على اكثر من ألة موسيقية بالفطرة والدراسة ، وكذلك حصنت نفسي بالدراسة الاكاديمية بالنسبة الى الغناء لقناعتي ان الموهبة وحدها لا تكفي.اما بالنسبة الى الكتابة والتلحين فلدي بعض المحاولات وربما اتجه الى مثل تلك التجربة في حال وجدتها مناسبة ، أما الاستعراض فهو جزء من حضوري على خشبة المسرح وقد اقدم عملاً استعراضياً عندما اجد الوقت المناسب.

■ هل تزعجك القاب فنانة الاثارة او الاغراء؟ وكيف تصفين نفسك كفنانة؟

- اشرت سابقاً الى انني ضد القشور التي تبدو آنية وسريعة الزوال،هناك مثلاً العشرات بل المئات من الالقاب المماثلة التي انتهت هي واصحابها دفعة واحدة. انا مع معادلة ان العصر الفني الجديد يتطلب الشكل والمضمون ولكن ستسقط حتماً من لا قاعدة فنية جيدة خاصة بها وانما مجموعة من الفساتين ومستحضرات وادوات التجميل لا اكثر ولا اقل .

■ بعض الفنانات يحاولن الشبه بك بالشكل...

- انا اؤمن بأن النسخة لا تُغني عن الاصل مهما كانت التعديلات والمحاولات جدية ،وفي حال قامت احدهن بتقليدي فلا مشكلة لدي شرط ان لا تتجاوز الخطوط الحمراء، لانني سبق ان تقدمت بدعوى قضائية ضد سيدة استغلت اسمي لدرجة الاتفاق على حفلات خارج لبنان وهي ناحية سوف اتابعها حتى النهاية في اروقة القضاء .

■ تزوجت عن عمر صغير جداً وتطلقت،وانت ام لشاب اسمه جاد، هل يتفهم طبيعة عملك؟ وهل تبعدينه عن الاعلام؟

-الزواج و الطلاق قسمة ونصيب اما جاد فهو ناضج بما فيه الكفاية نظراً لعمره ويدرك تماماً ان فني يتطلب الوقت والجهد والمتابعة لكنه ايضاً لا يميل الى عالم الاضواء وحتى في حفلاتي يفضل ان يكون بعيداً عن الكاميرات ولاشك في انني احترم رغبته ولا اجبره على الظهور في الصور أو في برامج التلفزيون .

■ ماذا تعني الجوائز بالنسبة اليك وما الذي تغير فيك من بداية مشوارك حتى اليوم؟

-الجوائز مهمة في بعض الاحيان بحسب الجهة التي تقدمها وكثرتها لا تعني ان الانسان بات من كوكب اخر لذا على الفنان ان يختار الانسب في حال تمت دعوته الى أي حفل تكريم والاهم هو مصداقية الطرف الذي يهدف الى التكريم.انا حصلت على مئات الجوائز في حياتي المهنية ومنزلي لا يتسع لها لكثرتها.على الصعيد الشخصي لم اتغير مازلت ليال التي تشعر بالاخرين وترى نفسها بين الناس،ربما على المستوى الفني اصبحت اكثر نضجاً والتجارب عززت خبرتي في مسيرتي الفنية التي انتقلت الى مرحلة متقدمة من الاحتراف واجد ان المسؤولية الملقاة على عاتقي ليست سهلة وتتطلب المزيد من التركيز والجدية وحتى الحيوية .

■ اخبريني عن كليب المجانين ومشاركتك مع علي الديك؟ ومين استفاد فنيا اكثر من هذه المشاركة؟ وما هي اكثر اغنية تحبينها من اغنياتك؟

- الاستفادة كانت مشتركة والاغنية نالت نصيبها من تقدير الناس على مستوى الصوت والصورة معاً والفكرة كانت بعد تشارو بيني وبين علي وقد قررت خوض غمار تلك المغامرة لقناعتي بانها ستصيب هدف اسعاد الاخرين وتضيف الى اوقاتهم الكثير من الحيوية و الفرح .وبصراحة كل ارشيفي الغنائي قريب الى قلبي ولا افضل أغنية على اخرى لانني اتعامل مع كل عمل فني أقدمه وكأنه ابن لي ليأتي بأفضل صورة،علماً ان مؤخراً لأغنية " مغنج " مكانة خاصة لدي وكذلك " حاضر يا مستر " و " دنية عجايب " .

■ انت ناشطة على السوشال ميديا، هل تتفاعلين شخصيا مع الفانز خاصتك، وما اهمية وجودهم في حياة الفنان؟

- أجل انا من اقوم شخصياً بادارة صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي اما بالنسبة لـ " الفانز " فهم من الاساسيات في مسيرة أي فنان والمسألة ليست جديدة لان في الماضي كانوا موجودين حول كبار النجوم وكانوا يواكبونهم من خلال وسائل الاعلام اما الان فقد ساهم التطور في التكنولوجيا في تقريب المسافات بين الناس واصبح أي معجب قادر على التواصل " بكبسة زر " مع فنانه المفضل .