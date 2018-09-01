بالصورة: هكذا رثت النجمة نادين نجيم والدها..

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توفي نسيب نجيم، والد الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

ونعتت نادين والدها بكلمات مؤثرة، نشرتها برفقه صورته بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث كتبت: "الله يرحمك يابيي وتكون روحك بالجنة بالسما حد أمنا العذرا ويسوع بحبك كتير ريحك من الألم والعذاب اسمك راح ضلني حاملته بفخر وعز راح تكون ملاكي من السما وراح ضل احكيك وخبرك كل مشاكلي".

وأضافت: "كنت الوحيد يلي بتفهمني وبتحس فيا بلا ما احكي راح نرجع نلتقي ما نتركني أنا بحبك اسمك كان بركي عليي".

من جانبهم، تفاعل المتابعون مع الصورة بعبارات المواساة للفنانة اللبنانية، إذ علقت إحداهن: "الله يرحمه وإن شاء الله تكون نفسه بالسما"، وكتبت أخرى: "الله يرحمه يا رب شكله راجل صالح وطيب بالجنة إن شاء الله".