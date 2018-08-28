living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن هوية الفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها

28
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن المرأة التي تقدمت بشكوى ضد الفنان المغربي، سعد لمجرد، تتهمه فيها باغتصابها، هي فتاة فرنسية تبلغ من العمر 29 عاماً.

وكانت النيابة الفرنسية اعتقلت لمجرد صباح الأحد بناءً على هذه الشكوى، ووضعته تحت الحراسة النظرية إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وهي قضيّة الاغتصاب الثانية التي تلاحق صاحب أغنية "المعلم" في فرنسا، في ظل استمرار متابعته من القضاء الفرنسي في قضيّة اغتصاب فتاة فرنسية أخرى منذ أكثر من عام ونصف.

وكشفت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن هذه الفتاة التي تتهم لمجرد (33 سنة) باغتصابها هي من مواليد 1989، وتنحدر من مقاطعة "آلب ماريتيم"، وحلّت في منطقة سان تروبيه السياحية في إطار عقد عمل موسمي.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن الفرنسي تدخلت لاعتقال لمجرد من فندق "إيرميتاج" الشهير الذي يقع بمنطقة سان روبيه، وهو الفندق نفسه الذي يشتبه في أن لمجرد التقى فيه الفتاة التي تتهمه بالاعتداء، خاصة بعد أن أكد المدعي العام أن الحادثة حصلت في فندق دون أن يشير إلى اسمه.

وكان القضاء الفرنسي أمر بتمديد فترة احتجاز سعد لمجرد لمدة 24 ساعة أخرى إلى حين انتهاء التحقيقات، وهو قرار جاء بعد تضارب رواية الطرفين خلال التحقيقات، حسب ما ذكرته الصحيفة نفسها، والتي أشارت إلى أن هذه القضيّة معقدّة وتحتاج إلى مزيد من الشهود والأدلة الجنائية، مثل تقارير كاميرات المراقبة والتقارير الطبية، وهو ما يرجحّ استمرار اعتقال لمجرد لفترة طويلة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout