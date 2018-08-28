living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجآت كبيرة - وجه جديد على "lbci".. وهؤلاء خارج الـ "mtv"!

28
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زكية الديراني


من المتوقع أن يكون شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، هو الفترة الحاسمة لبرمجة الخريف المنتظرة. فقد بدأت علامات تلك البرمجة تكتمل وتتّضح صورتها تباعاً، على أن يحمل هذا الأسبوع الكثير من التفاصيل حول الأعمال التي ستبثّ. صحيح أنّ صورة المشاريع التلفزيونية لا تزال «ضبابية»، لكن بعض البرامج حُسم تأجيلها نهائياً، والبعض الآخر يتمّ تحضيره في هذه الفترة. لكن السؤال الأبرز الذي يُطرح: مَنْ هم الإعلاميون الذين سيحضرون في البرمحة الخريفية ومن هم الغائبون؟

 

لا تزال أسماء الغائبين غير محسومة بشكل نهائي، لكن من المرجّح أن يغيب كل من طوني بارود الذي قدّم «The Play List هَي غنّيتي»، وميشال قزي الذي تولّى برنامج «إمي أقوى من أمك»، وسلام زعتري ورفاقه عباس جعفر وفؤاد يمين وعبد الرحيم العوجي وجنيد زين الدين مقدّموا برنامج «b.b.chi»، بالإضافة إلى فؤاد يميّن مقدّم «take me out نقشت».


على المقلب الآخر، سيكون ألبير كوستانيان من أكثر الوجوه التي سيُلقى عليها الضوء في الفترة المقبلة، بعدما انضمّ إلى lbci لتقديم برنامج جديد يُعرض مساء كل خميس ويحلّ مكان برنامج «كلام الناس» الذي تولاه مارسيل غانم لسنوات طويلة. كوستانيان القادم من عالم السياسة بعدما عمل مستشاراً لرئيس «حزب الكتائب» سامي الجميل، سيخوض تجربته الإعلامية الأولى، فيما ينتظره المتابعون للتعرّف على أسلوبه.

 

في سياق آخر، لم تحسم قناة mtv أمر مقدميها بعد، لكنها على الأغلب ستتخلّى عن برنامج «ما في متلو» الذي كان يضم رولا شامية، وعادل كرم، وعباس شاهين، وأنجي ريحان، ونعيم حلاوي. كذلك، سيغيب شاهين عن برنامج «هيدا حكي» الذي يشارك فيه زميله عادل كرم. كما من المتوقّع أن تخرج منى أبو حمزة من برنامج «حديث البلد»، لتنضمّ إلى لجنة برنامج «ديو المشاهير» المنتظر عرضه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 

بالطبع، سيكون مارسيل غانم الأكثر حديثاً في الفترة المقبلة ليطلق برنامج «صار الوقت» الذي سيعرض كل مساء خميس على mtv.

 

وفور الكشف عن ذلك العمل التلفزيوني، بدأ الكلام عن إمكانية تجميد برنامج «بموضوعية» الذي يتولاه وليد عبود، أو تغيير موعده من مساء الأربعاء ليوم آخر. وفيما يُحكى في الكواليس عن أنّ عبود سيقدّم عملاً وثائقياً، لم تؤكد «قناة المرّ» النبأ.

 

أما بالنسبة إلى قناة «الجديد»، فيمكن القول إنّها صوّرت أكبر عدد من الحلقات التجريبية خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالشاشات المنافسة. ففي جعبة القائمين على المحطة عشرات الحلقات المصوّرة لبرامج جديدة لم يتم البحث في مصيرها بعد. مع العلم بأنّه من المفترض أن يحسم نيشان ديرهاروتيونيان خلال أيّام أمر انضمامه إلى الجديد، ليلتحق ببرمجة الخريف لتقديم برنامج إجتماعي.

على خطٍ موازٍ، يتمّ التفاوض مع كارلوس عازار ليتولّى مهام برنامج ألعاب، بالإضافة إلى الراقصة اليسار التي صوّرت برنامجاً ترفيهياً خاصاً بسهرات الزفاف.

 

في المقابل، لم تؤكّد «الجديد» بعد هوية الوجوه التي ستغيب في الخريف، على أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة.

 

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout