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بالفيديو - كويتي يطلب من نانسي عجرم طلبا غريبا.. والأخيرة تحرجه

28
AUGUST
2018
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انتظرت أعداد غفيرة من متابعي ومحبي الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في الحفل الذي أقامته في الكويت بمناسبة عيد الأضحى، حيث أحيت عدة حفلات في بيروت وقبرص والقاهرة، قبل قدومها إلى الكويت.
 
وتتميز حفلات الفنانة نانسي بتفاعلها النشط مع الجمهور، حيث سألت جمهورها الكويتي عن الأغنية التي يريدونها، فطلب أحد الحضور أغنية " شخبط شخابيط" فأجابته نانسي أن هذه الأغنية موجهة للأطفال قائلة " شخبط شخابيط… إلك إنتَ؟".
 
فأجابها أن هذه الأغنية موجهة لجميع الفئات العمرية وليس فقط للأطفال، ما أثار موجة ضحك وتصفيق في الصالة، فلبت الفنانة طلبه وبدأت بأداء الأغنية، وهنا تفاعل الشاب مع الأغنية وأخذ بالرقص، الأمر الذي دفع نانسي إلى الضحك لبعض الوقت والتوقف عن الغناء.
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