مفاجأة - ملكة جمال تتخلى عن لقبها.. وتخرج عن صمتها

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في خطوة مفاجئة، أعلنت ملكة جمال دنفر تخليها عن تاجها، في رسالة نشرتها على حسابها الرسمي في «إنستغرام».

وقالت كايلا كلين في المنشور إنها تتخلى عن لقبها تضامناً مع ملكة جمال أميركا كارا موند، التي ادعت في وقت سابق من العام الحالي أنها تعرضت للإساءة من مسؤولين في منظمة «مس أميركا».

وكتبت كلين: «بكل أسف أعلن استقالتي. بعثت برسالتي بعد ظهر اليوم. ملكة جمال أميركا تستحق صوتاً وإذا لم يستطع أحد سماعها فسأقف وأصرخ معها».

وكانت موند قد تخلت في نيسان (أبريل) الماضي عن لقب «ملكة جمال أميركا» بسبب تعرضها للتخويف والتلاعب والمضايقة من «قيادة المنظمة»، بمن فيهم المقدمة السابقة في قناة "فوكس نيوز" غريتشس كارلسون. وقالت: «اسمحوا لي أن أكون حادة. فأنا أؤمن بأن صوتي لا يسمع ولا تريد قيادتنا الحالية سماعه. ليست لديهم مصلحة في معرفة من أنا وما هي خبراتي وكيف سأساهم في تطوير المنظمة في المستقبل».

وتابعت موند :«أسكتوني في شكل منهجي وقللوا من شأني بصفتي ملكة جمال أميركا. عانيت من عدم الاحترام ومن السلوك العدواني والإقصاء».