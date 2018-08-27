living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنباء عن اعتقال سعد لمجرد للاشتباه بتورطه في فضيحة جنسية جديدة

27
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداولت العديد من المواقع الالكترونية العربية والفرنسية، الأحد، خبر إيقاف المغني المغربي سعد لمجرد على يد الشرطة الفرنسية في منطقة سان تروبي (جنوب) للاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن حالة من الغموض تحوم حول تورط المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة

وقالت مصادر لـ"هسبريس" إن عناصر الشرطة أوقفت صباح الأحد، بمدينة سان تروبي المغني المغربي الشاب، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن لمجرد قام ليلة أمس بعد سهرة "ماجنة" باستدراج فتاة إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعنيف واغتصاب.

كما أوضحت المصادر أن الفتاة خرجت من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكاية في الحادثة، حيث تحرك الأمنيون صوب الفندق.

إلى ذلك، نفت مصادر مقربة من عائلة لمجرد علمها بالموضوع، موردة أنها بدورها تنتظر تأكيد الخبر المتداول.

وفي السياق، أفاد والد لمجرد بأنه حاول الاتصال بابنه هاتفيا منذ السبت ولكنه لا يرد.

وحسب موقع "اليوم 24" المغربي، رفض رضوان بوزيد مدير أعمال المغني الحديث عن الموضوع.

ونشر الإعلامي المغربي سيمو بنبشير تغريدة على تويتر قال فيها إنه تم ‏القبض على سعد ‎لمجرد من جديد في سانت تروبي بسبب ضرب فتاة جديدة وهو تحت تأثير ‎المخدرات.

من جهته، نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي، الخبر على موقعه الرسمي، حيث قال إن الفنان المغربي سعد لمجرد غاب عن الأنظار منذ يومين وأن حسابه على "واتس آب" مغلق.

وأشار إلى انه من الممكن قد تم اعتقاله من قبل الشرطة، مبينا أنه لم يتم إلى حد كتابة هذه السطور تأكيد الخبر.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الشكوك تحوم حول اعتقاله صباح الأحد بسان تروبي عند الساعة العاشرة صباح.

جدير بالذكر أن الفنان المغربي متابع منذ مدة في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout