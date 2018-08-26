نهاية مروعة لعارضة "بلاي بوي".. هكذا نفذ القاتل جريمته داخل غرفة نومها

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عثرت السلطات الأمريكية على عارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي" مقتولة في منزلها بإحدى ضواحي مدينة فيلادلفيا في ولاية بينسلفانيا الأمريكية، حسبما ذكر موقع "انديبندنت" البريطاني، السبت.

وعُثر على العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي كريستينا كارلين كرافت (36 عاما) مقتولة خنقا في غرفة نومها في أردمور ببنسلفانيا.

وأعلن مكتب قاضي مقاطعة مونتغومري أن سبب وفاة العارضة، البالغة من العمر 36 عاما، هو القتل خنقا، مشيرا إلى أن القاتل استخدم جسما يشبه الحبل لينهي حياة كرافت بطريقة مروعة.

وتعود ملكية الشقة إلى صديقها المصرفي في وول ستريت، الذي كانت على علاقة معه منذ 9 سنوات، حسبما أفادت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر".

وقال أحد المصادر لصحيفة "إنكوايرر"، إن الشرطة كانت تحقق في عملية سرقة بالشقة، التي كانت كارلين كرافت قد أبلغت عنها سابقا يوم السبت عندما كانت خارج المنزل.

واستعادت الشرطة بعض أغراضها المسروقة، بما في ذلك مجوهراتها وحقائب يد باهظة الثمن في جنوب غربي فيلادلفيا يوم الأربعاء الماضي، وكانوا قد اكتشفوا جثتها أثناء محاولتهم إعادة الأغراض المسروقة التي عثروا عليها في تلك الليلة، بحسب ما أفادت الصحيفة.