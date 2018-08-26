تيم حسن يرد على وفاء الكيلاني بصورة... شاهدوا ماذا فعل!

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يبدو أن الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني قررا أن يكونا حديث الصحافة في اليومين الأخيرين. فهما يتقنان الرد على كل ما يشاع حول علاقتهما بشكلٍ مقتضب لكنه يصيب تماماَ.

قبل يومين نشرت وفاء صورة لها مع تيم وهو يحضنها في ردٍّ مباشر على أخبار حملها وإجهاضها وتلبّك العلاقة الزوجية بينها وبين تيم.

لكن صحافياً لبنانياً قرر عبر بثٍ مباشر على انستغرام أن لا يترك الأمور تهدأ، فقال إن الممثل السوري تيم حسن "مش فاضي لمرتو" وأنه مشغول بحربه مع نادين نجيم.

تلقّف حسن هذه الأخبار بهدوئه المعتاد وردّ على الصحافي إيلي باسيل، من المنصة نفسها، فنشر على انستغرام صورة أقرب له ولوفاء في حضنه وهو ينظر مباشرة في المشاهد.يذكر أن تيم يستعد لتصوير الهيبة 3، وقد وقع خياره على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور لمشاركته البطولة.

(لها)