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ملكة جمال أميركية أخرى تتخلى عن لقبها

25
AUGUST
2018
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أعلنت ملكة جمال دنفر لعام 2018، بشكل علني الجمعة، تخليها عن تاجها، وذلك في رسالة نشرتها على حسابها الرسمي في إنستغرام.
وقالت كايلا كلين إنها تتخلى عن لقبها تضامنا مع ملكة جمال أميركا، كارا موند، التي ادعت في وقت سابق من هذا العام أنها تعرضت للإساءة من قبل مسؤولين في منظمة Miss America.

وذكرت في منشورها "بكل أسف أعلن استقالتي.. لقد أرسلت رسالتي بعد ظهر اليوم.. ملكة جمال أميركا تستحق صوتا.. وإذا لم يستطع أحد سماعها فسأقف وأصرخ معها".

وفي أبريل الماضي، تخلت موند عن لقب "ملكة جمال أميركا" بسبب تعرضها للتخويف والتلاعب والمضايقة من طرف "قيادة المنظمة"، بمن فيهم المقدمة السابقة في فوكس نيوز، غريتشس كارلسون.

وذكرت "اسمحوا لي أن أكون حادة.. فأنا أؤمن بأن صوتي لا يسمع ولا تريد قيادتنا الحالية سماعة.. ليست لديهم مصلحة في معرفة من أنا وما هي خبراتي وكيف سأساهم في تطوير المنظمة في المستقبل".

وتابعت "لقد أسكتوني بشكل منهجي وقللوا من شأني بصفتي ملكة جمال أميركا.. عانيت من عدم الاحترام والسلوك العدواني والإقصاء".

يشار إلى أن كارلسون هي رئيسة منظمة Miss America، وريجينا هوبر هي رئيسها التنفيذي.

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