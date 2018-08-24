هذا ما كشفه زياد الرحباني!

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أكّد الفنان زياد الرحباني أن "علاقته بوالدته السيّدة فيروز ممتازة جداً"، كاشفاً أنه "سيزورها قريباً".



وفي حديثٍ مع الإعلامية ميراي عيد عبر إذاعة "دلتا"، أشار الرحباني إلى أن "سوء التفاهم الذي حصل في السابق بينه وبين والدته إنتهى"، مؤكّداً أنها "تتصل به يوميّاً، كما أنها تتابع كل محطات التلفزة والجرائد اليومية بشكل دائم، حتى انها تستمع الى مجمل الاذاعات".



وأعلن الرحباني أن "هناك العديد من الأغنيات لوالدته تحمل إمضاءه، إلا أن التأجيل كان سيّد الموقف"، آملاً أن "تعود وتدخل الإستديو وتسجّل الأغنيات، خصوصاً أن فيروز ما زالت تمرّن صوتها".



وعن الوضع السياسي، رأى الرحباني أنه "يجب على النواب و الوزراء أن يهتموا أكثر بوضع البلد، لأنه أصبح على شفير الهاوية"، معرباً عن استيائه من "معظم الاحزاب التي خرّبت الوطن".