بن أفليك ينفصل عن ليندسي شوكس.. فما علاقة عارضة "بلاي بوي"؟

A + A -

إنفصل النجم بن أفليك عن حبيبته المنتجة التلفزيونية ليندسي شوكس، بعد مواعدتهما التي إستمرت نحو عام واحد.

وكانت صور قد نشرها موقع "بيبول" لبن أفليك برفقة عارضة أزياء "بلاي بوي" شانو سيكستون (22 عاماً) ليل الخميس الفائت. وبعد إنتشار الخبر، فوجئ المتابعون بإغلاق ليندسي شوكس صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، هذا إضافة إلى عدم حضورها احتفالات عيد ميلاد بن أفليك الـ46 خلال الأسبوع الفائت.

ويستعد بن أفليك والنجم مات ديمون لتصوير فيلمهما الجديد "How an Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game and Stole Millions"، والذي تدور أحداثه حول شرطي قام بالنصب في إحدى الألعاب ويستولي على 24 مليون دولار، وهو فيلم يحكي قصة حقيقية تم نشرها عالمياً الشهر الماضي، وذلك بحسب etonline.

المصدر: الفن