أوّل إعلان لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2018

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نشرت قناة MTV اللبنانية فيديو تشويقياً لمسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2018 عبر حسابها الخاص على موقع الصور الشهير انستغرام؛ حيث يعتبر هذا الفيديو هو الأوّل لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2018.



الجدير بالذكر أنّ ريما فقيه هي رئيسة لجنة ملكة جمال لبنان، وتحرص على رفع مستوى مسابقة ملكة جمال لبنان، وبعد إعلان التعاون مع الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة في بيروت LAU، عيّنت فقيه عارضة الأزياء السابقة الشهيرة ومُصمّمة الرقص والمدرّبة الرسميّة للمُشتركين في مسابقتي الجمال Miss USA وMiss Universe، Lu Sierra كمُدرّبة للمُتباريات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018.



(نواعم)