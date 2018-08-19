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بالصور - مذيع لبناني يستقبل طفله الأول.. وهذه الهدية الثمينة التي حصل عليها

19
AUGUST
2018
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أعلن المذيع اللبناني رودولف هلال عن خبر إنجاب زوجته كارلا حايك لمولودهما الاول من داخل غرفة العمليات، في خطوة أثارت تفاعلاً كبيراً من أصدقائه ومتابعيه.

ونشر هلال عبر صفحته على "تويتر" الصورة السيلفي التي التقطها بنفسه وضمت بالاضافة الى زوجته التي حملت الطفل في حضنها الاطباء والممرضات من داخل غرفة العمليات، وعلق عليها قائلاً: "ابني أبصر النور، أعدك أن أحبّك وأحميك حتى آخر نفس. شكراً زوجتي الرائعة، والدة ابني".

ومن بعد هذا الخبر السار، قدم الفنان ناجي الأسطا هدية لصديقه، حيث قدّم له أغنية خاصة بمناسبة ولادة طفله، من كلمات وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ، وعلّق على الفيديو قائلاً: "اليوم صار عند ناجي جونيور وجيو، خيّ تالت.. جان كلود هلال" وأضاف:"هيدي لفتة صغيرة حبينا نقدمها. ألف مبروك رودولف وكاريل.. يربى بعزكن يا رب".
كذلك وجه الفنان زين العمر رسالة لهلال عبر "تويتر" وهنأه فيها وكتب: "الف مبروك الله يعيش ويربى بعزكن".

(لها)

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