بعد اتهام اليسا جاء دور رامي عياش...والأخير يردّ: معقول حدا ناجح يستغل المرض؟

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ما زالت قضية الفنانة اليسا وانتصارها على مرض السرطان تتفاعل،والجديد هذه المرة رد الفنان رامي عياش على الهجوم الذي سبق وتعرض له لأنه رفض التعليق على مرض إليسا وكليبها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".

ونشر عياش تغريدة تحت عنوان لا تعليق، اقتبس فيها جزءًا من البيان الذي جاء فيه: "طبيعي جاوب "لا تعليق"، فلا مزايدة على إنسانة عانت الأمرّين من فترة مرض صعبة، وسخافة بعض الحقودين الذين لا يضمرون إلا نوايا سيئة، والـ"سوشيل ميديا" التي سمحت لـ"مين ما كان يحكي" ويعلّق ويحلل".

وتابع "يقولون إليسا ورامي عياش استغلا هذه الشائعة. أنا مرّيت بالتجربة نفسها وكثر من الفنانين والصحافيين المأجورين حاربوني وتكلموا بعبارات نابية، واليوم هم انفسهم يمرون في هذه المحنة للاسف"، معبّراً عن استغرابه: "معقول حدا ناجح يستغل المرض؟".

وأضاف: "ألبوم "يا مسهّر عيني" كان مباشرة قبل الحادثة وليس بعدها، ولا أرى كيف على أحد ناجح وبألبوم حاز على أعلى المراتب أن يُلهي الناس عن هذا النجاح بشائعة"، خاتماً: "على كل حال، كلمة إليسا "الله لا يجرب حدا" التي قالتها بتكفّي وبتوفّي، وألف الحمد لله عالسلامة. ويا ريت نتكاتف في الحروب التي تشنّ على "السوشيل ميديا" مع بعضنا وليس على بعض".