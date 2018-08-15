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مرحلة دقيقة في الـ mtv .. ماذا حصل مع وسام بريدي؟!

15
AUGUST
2018
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زكية الديراني


يعتبر شهر آب الحالي فترة دقيقة ومهمّة بالنسبة إلى القنوات المحلية. إذ تسعى كل محطة وبسريّة، لتصوير باقة من الحلقات التجريبية، لتستقرّ في بداية أيلول (سبتمبر) المقبل على البرامج التي ستعرضها في برمجة الخريف. أعداد كبيرة من «البيلوتات» يتمّ العمل عليها حالياً، لكن القرار النهائي لن يتّخذ بسرعة. فإمّا تذهب تلك الحلقات إلى التصوير مباشرة وتنضمّ لقافلة الخريف، أو يتمّ الاستغناء عنها لأسباب عدّة. في هذا الإطار، تشهد mtv جملة حلقات تجريبية لبرامج ترفيهية وأخرى فنية من بينها كانت حلقة من نصيب وسام بريدي. فقد صوّر المقدّم حلقة لمشروع تلفزيوني جديد يجمع بين الترفيه والسخرية، وأخرجه باسم كريستو.


للمرة الأولى، يطلّ بريدي كمقدّم لعمل كوميدي ترفيهي، بعدما عُرف في الأعمال الفنية. فقد تولى سابقاً مهام برنامج «إنت أونلاين» لموسمين متتاليين على قناة «دبي»، وحاور مجموعة من النجوم العرب والخليجيين حول علاقتهم بالسوشال ميديا. يُذكر أن تصوير حلقة بريدي جاءت بعدما قررّت محطة المرّ تأجيل عرض برنامج «الرقص مع النجوم» (إنتاج جنان ملاط) الذي يقدمه وسام بالشراكة مع كارلا حدّاد.


هكذا، قرّر المقدّم أن يخطو خطوة جديدة نحو البرامج الكوميدية والترفيهية الرائجة حالياً، بينما صوّرت كارلا أيضاً حلقة تجريبية لبرنامج لوحدها ولم تأخذ الموافقة بعد من شاشة المرّ حول بثّه. فهل ينفصل كارلا ووسام وتوكل لكل واحد منهما مهمّة منفصلة؟.

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