تسجيل قديم يكشف معاناة ميريام فارس مع المرض... وأمنية مؤثرة لها

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حلّت النجمة اللبنانية ميريام فارس مطلع العام الجاري 2018، ضيفةً على حلقة من برنامج "ديو المشاهير" المعروض عبر قناة MTV اللبنانية، وكان مراسل القناة قد إلتقاها في كواليس البرنامج في حديثٍ عن عودتها إلى المسرح وأجواء الحلقة.

ميريام حينها كانت قد عاودت نشاطها الفني بعد إجرائها جراحة في ركبتها، وملازمتها الفراش لفترةٍ طويلة، وما يُفاجئ في الفيديو كانت أمنيتها بالصحة لها ولعائلتها ولكلّ الناس ومن تحبّهم ومن لا تعرفهم.

وهذه الأمنية ومقطع الفيديو عاد اليوم ليُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالتزامن مع الحديث عن إصابة ميريام بمرض خطير، هي التي يُقال أنّها اكتشفت إصابتها به بعد ولادة إبنها البكر جايدن، ولكنّها تتكتّم وعائلتها عن ذكر أي تفصيل.