بالفيديو - عاصي الحلاني يعلن نجاته من مرض خطير ويكشف تفاصيل عن اليسا

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كشف الفنان عاصي الحلاني، أنه تعرض منذ حوالي عامين لحالة صحية صعبة، مبيناً أنه كان يحضر تصوير الموسم الثاني من "ذا فويس" على كرسي متحرك.



وقال الحلاني في تصريحات لبرنامج "ام بي سي تريندغ"، إنه "لولا دعم عائلته وجمهوره ومحبيه ما استطاع أن يتخطي هذه الأزمة والمرحلة الصعبة".



وأوضح أنه أصيب بهذه الأزمة الصحية منذ 2014 وحتى 2016، كاشفاً أنه خلال هذه الفترة خضع لعملية دقيقة وقام بتركيب عظام في حوضه.



ونفى علمه السابق بمرض إليسا، مؤكداً أنها "كانت تخفي طوال فترة تصوير برنامج ذا فويس إصابتها بسرطان الثدي، ولم تُشعر زملاءها أبدًا أن لديها أي مشكلة وكانت تتعامل بروح رائعة".



وأشار إلى أنه علم من صديقة مشتركة بينه وبين إليسا أنها تمر بفترة نفسية صعبة، من دون معرفة أسبابها وتفاصيلها، لذا كان يحرص على التحدث معها خلال تصوير "ذا فويس".

(لها)