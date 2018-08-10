بعد البلبلة الكبيرة حول صحتها.. ميريام فارس تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن مرضها!

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خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها وردت على كل الأخبار التي تحدثت عن مرضها بالسرطان، حيث نفت تلك الأخبار وأكدت أنها ليست مريضة بالسرطان بل بمرض أخر.



فارس نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة لكل متابعيها اشارت من خلالها الى انها لطالما أبقت حياتها الخاصة بعيدة عن الإعلام لكنها أُجبرت ان تتحدث عن مرضها بعد الضجة التي حصلت منذ يومين.



وأشارت فارس الى انها بحاجة لبعض الوقت للتعافى من مرضها كونها تمر بحالة صحية دقيقة لكن لا تعاني من السرطان بل مرض أخر.



وختمت فارس رسالتها بالتالي: "أنا ما معي سرطان. كفى متاجرة بصحة الناس بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء العاجل لكل مريض".