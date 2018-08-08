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قبل إليسا، نجمات أُصبنَ بسرطان الثّدي وتغلّبن عليه.. من هنّ؟

8
AUGUST
2018
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لا تزال أصداء فيديو كليب أغنية الفنانة إليسا "إلى كلّ اللي بيحبوني" تتفاعل بعد الصدمة التي أحدثها الكليب لدى الرأي العام حيثُ روت فيه قصّة إصابتها بمرض سرطان الثدي في الكليب الذي كان مؤثّراً جداً ولامس الرأي العام.
 
إليسا ليست الفنانة الوحيدة التي أصيبت بهذا المرض، فقد كان سبق للإعلامية المصرية بسمة وهبة أن واجهت المرض نفسه، وهي لم تذرِف دمعةً واحدةً حيال معرفتها بالأمر، بل صمدت وواجهت بكلِّ شراسة وقوّة، وأكّدت أنّ زوجها لم يتحمّل الصدمة وانهار عصبياً، وقد سافرت بسمة إلى فرنسا لبدء رحلة علاج ناجحة.
 
كذلك أصيبت الممثّلة الكويتية زهرة الخارجي في عام 2005 بالمرض، لكنّها تغلبت عليه وحاربته، وقد تحدّثت عن مرارة شعورها وقتَ الإصابة، لكنّها لم تستسلم وتغلبت عليه بمساعدة أهلها وزوجها وعائلتها.
 
الممثّلة المصرية الشابة ياسمين غيث جسّدت في مسلسل "حلاوة الدنيا" معاناتها مع مرض السرطان الذي أصيبت به في العام 2016 لكنّها نجحت بالتغلّب عليه بالإيجابية والإصرار.
 
المغنية الأسترالية الشهيرة كايلي مينوغ ، أصيبت بسرطان الثدي أيضاً منذ حوالي 11 عاماً، وكان عمرها وقتها 37 عاماً، لكنّها تغلّبت عليه، لأنّ الفحوصات تمّت في وقتٍ مبكرٍ، وهو ما تنصح به كايلي كل النساء دوماً من أجل الحفاظ على صحّتهنّ.
 
النجمة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو تلقت علاجها أيضاً من المرض نفسه، لكنّها في البداية كانت رافضة لفكرة العلاج، إيماناً منها بضعف فرصتها في النجاة، لكن بعد فترة من الاستمرار في تناوله بدأت أعراض المرض تنحسر من جسدها، حتى تغلبت عليه تماماً وشفيت منه بشكلٍ كامل.
 
وكانت الممثّلة الأميركية أنجلينا جولي قد أجرت فحوصاً تبيّن فيها احتمال إصابتها بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 87%، ممّا دفعها إلى اللجوء إلى الجراحة، للحدّ من احتمال إصابتها بسرطان الثّدي، خصوصاً بعد أن فقدت والدتها وجدتها لوالدتها، وأخيراً خالتها بنفس المرض.
 
(الجميلة)
 
 
 
 
 
 
 
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