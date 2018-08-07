بالفيديو - إليسا تكشف للمرّة الأولى عن إصابتها بالسرطان!

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اصدرت الفنانة اللبنانية اليسا كليبها الجديدة لأغنيتها "الى كل اللي بحبوني"، من اخراج انجي الجمّال.

وتناول الكليب رحلة علاج اليسا مع مرض السرطان بعد ان كانت اوضحت في وقت سابق ان الكليب "قصة حقيقية".

واعادت اليسا نشر تغريدات تهنئها بالسلامة وبالشفاء من مرض السرطان، علما أن في نهاية الكليب، رسالة تفيد بأنها تعافت وأن الكشف المبكر عن سرطان الثدي من شانه انقاذ الحياة، متوجهة للمرأة بالقول: "افعلي ذلك مش كرمالك كرمال اللي بيحبوكي".

وتضمن الكليب مشاهد حقيقية من حفل اليسا في القرية العالمية في الشتاء الماضي حيث تعرضت لوعكة صحية.

وشكل الكليب رسالة مؤثرة جدا من الفنانة اليسا الى كلّ النساء والى من يحارب مرض السرطان: "أنا تعافيت قاومت المرض وغلبتو".