لمى مرعشلي: سأسافر وأبتعد عن التمثيل، ومجتمعنا مريض واللوم يقع على الاعلام والتلفزيون!

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ندى عماد خليل-

الممثلة لمى مرعشلي عفوية ومهضومة وتلقائية،ولا تجد صعوبة في التعبير عن أفكارها وأرائها والابتسامة لا تفارق وجهها خصوصاً عندما تتكلم عن عائلتها وتتذكر والدها الراحل الكبير ابراهيم مرعشلي الذي تسير على خطاه فنياً!

■ فلنتكلم بداية عن دورك في مسلسل الحب الحقيقي...



- دور ميرنا كان بمثابة تحد بالنسبة إلي لأنه يوصل رسالة مهمة جداً مفادها كم أن الانتقاد الجارح لمظهر الفتاة يمكن أن يؤثر سلباً عليها وعلى شخصيتها وقراراتها في الحياة.الحمدلله الاصداء حول المسلسل كانت حلوة وثنائيتي مع الياس الزايك او الثنائية بين ميرنا ووائل كانت تتمحور حول نضوج الشخص وحب المظاهر، فهو كان شاباً طائشاً وغير ناضج ولا مشكلة لديه في أن يدمر كل من حوله من أجل أن "يصبح معه مصاري" ومع تطور الاحداث يتعرف الى ميرنا غير الناضجة أيضاً والتي تعتبر أنها إن تعرفت الى شاب وأحبته فهذا يعني أن حياتها قد اكتملت، وهي لم تحاول مرة أن تصلح شيئاً ما في ذاتها-وأقصد ما في داخلها لا في شكلها- لتكون أوعى وأنضج ولا تسمح لأحد بأن يضحك عليها.خاض الاثنان تجربة أوصلتهما الى ان يحبها هو وتفضل هي أن تحب نفسها وتتصالح معها علماً أنها تحبه أيضاً ولكنها اكتشفت أنها بتصالحها مع ذاتها تستطيع أن تواجه العالم كله.



■ كيف للشخص أن يتصالح مع نفسه في مجتمع ظالم خصوصاً وأن ميرنا سمينة، وهل تعرضت أنت شخصياً الى مواقف وتعليقات جارحة بسبب أنك لست نحيفة؟



- الانسان لا يسلم من الانتقاد سواء كان سميناً أم نحيفاً أو طويلاً أو قصيراً لأننا دائماً نحاول أن نجرّح بغيرنا لكي نحس بكمالنا..هذا الامر غلط، والمظاهر والامور السطحية التي نعيشها مؤذية جداً وبرأيي على الانسان أن يكون فعلاً متصالحاً مع ذاته "وقبلان حاله متل ما هوي" لأن عندها تصبح شخصيته أقوى، ولهذا السبب ابتعدت ميرنا لأن في المكان الذي كانت فيه لم تكن تستطيع أن تصبح قوية ومن حولها لم يكونوا يساعدونها وكانت بحاجة الى ان تكون لوحدها وتتعرف الى اشخاص جدد يمكن أن يساعدوها أكثر.اما بالنسبة الي على الصعيد الشخصي فلا مشكلة لدي لأنني متصالحة مع ذاتي. ولكن لا شك في أن مجتمعنا مريض، وأضع اللوم اليوم في هذا الموضوع على الاعلام والتلفزيون والاشخاص الذين يصرون على التوجه ناحية أن المرأة الكاملة هي التي وجهها وجه ملكة جمال وجسمها جسم عارضة ازياء بغض النظر عن مستواها التعليمي والثقافي والمهني، وهذه الصورة عالمية اليوم وهناك محاولات لكسرها.



■ في الجزء الاول من الحب الحقيقي كنت كاتبة وممثلة، لماذا لم تتابعي كتابة الجزء الثاني؟



- صحيح في الجزء الاول كنت انا وباسكال حرفوش ولكن في الجزء الثاني ارتأت شركة الانتاج أن يكتبه "شبان" لأنه "أكشن" وهم قادرون أكثر على ايصال الاحساس والعكس صحيح بالنسبة الى رومانسية الجزء الاول.



■ اخبريني عن مشاركتك في برنامج الصدمة مع طارق سويد!



- كانت التجربة اكثر من رائعة وأكررها من دون اي تردد.هناك علاقة اخوة تجمعني بطارق ونحن في الوقت نفسه محترفان بمعنى أن هناك وقتاً للمزاح ووقتاً للعمل.انا كنت من اشد المعجبين بالبرنامج وأحببت العمل في كواليسه والحمدلله تلقيت الكثير من الاصداء الايجابية حول الممثلين الذن تم اختيارهم والاداء الواقعي.



■ ما جديدك؟



- اكتب عملاً جديداً حالياً لن أصرح عنه لأنه"شي كتير جديد"وهناك مشروع خارج لبنان لا علاقة له بالتمثيل.



■ انت ام لطفلتين اخبريني عنهما وهل يدعمك زوجك مهنياً!



- انا ام لـ"سيما"(5 سنوات) و"لين" (4سنوات) وهما سبب سعادتي في الحياة،ودائماَ اعمل على تحسين نفسي لأكون قدوة لهما كما كانت والدتي قدوة لي ولأختي ليال. وزوجي وسيم بالرغم من أنه بعيد عن مجال عملي لكنه داعم لي بشكل كبير وهو يعرف أن "شغلي محترم" وأنني أحاول دائماً أن أحافظ على الرسالة التي قدمها ابراهيم مرعشلي وهي الفن النظيف والمحترم والذكي.والداعم الاكبر هم أمي وأختي وأهل زوجي الذين يساعدونني في تربية ابنتاي والحمدلله انا محاطة بعائلة حلوة جداً.



■ ليال لم تتجه الى التمثيل!



-لم تفعل ولكنها عاشقة للموسيقى والعزف والالحان وصاحبة احساس عالٍ جداً ومبدعة.لا أعرف ما اذا كانت ضحت او اختارت المستوى المعيشي الافضل بابتعادها عن العمل في الفن علماً أنها كانت مشروع مخرجة ناجحة جداً...



■ اخبريني عن والدتك وكيف تتذكر والدك ؟



-"نيالها لأنها عاشت مع شخص عظيم"وهي واكبت ابراهيم مرعشلي من اول احلامه الى قمة نجاحه.هي تتذكره بشكل دائم من خلالنا وكذلك عندما تشاهد عملاً على التلفزيون وتقول:"رحمه الله، لو ظل حيّاً لما وصل المستوى الى ما وصل اليه".نحن طبعاً نشتاق إليه دائماً وتمنى لو أنه ما يزال معنا وندعو أن يكون فخوراً بنا .