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وائل كفوري يُمتع جمهوره.. ويخوض تحدي "كيكي" من على المسرح بحضور سيرين عبد النور‎

3
AUGUST
2018
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في ليلة اختلط فيها الصوت الجميل بالتفاعل الجماهيري الكبير، استطاع الفنان وائل كفوري ان يشعل ليل بيروت من البيال، حيث صدح صوته بين احيائها وشوراعها فتفاعل معه ليس الجمهور فحسب بل كل المارة على الخط البحري الذين استمتعوا بصوته وتراقصوا على أغنياته ومواويله.

على مدى ساعتين تقريباً، قدم وائل كفوري في حفله ضمن فعاليات مهرجانات أعياد بيروت، باقة من أجمل الاغنيات التي يعشقها الجمهور ولا يمل ولا يكل من سماعها، بل يرددها يوميا ويفرح ويتراقص على أنغامها.

بدأ الحفل بتحية من كفوري للجيش اللبناني بمناسبة عيده في الأول من آب، من ثم قدم موالا ترحيبيا بجمهوره الكبير من مختلف الأعمار الذي إمتلأت به مدرجات المهرجان، فصدح صوته بموال "اهلا وسهلا شرفونا حبابنا"، فتفاعل معه الجمهور الذي كان من بينه "محبين كتار" لكفوري على حد قوله، حيث وجه التحية للحضور وللفنانة سيرين عبد النور التي كانت متواجدة في الحفل.

بعد أول موال وأغنية، شعر وائل كفوري بالحرّ، واشتكى لجمهوره ذلك، لكن وعدهم بأن لا يتوقف عن إمتاعهم بصوته المميز تحت أي ظرف، فتقدمت الفنانة سيرين عبد النور من المسرح وأعطت كفوري مجموعة من المحارم، فشكرها بمحبة كبيرة ووجّه اليها تحية مميزة.

من "بحبك انا كتير" الى "كذابين" و "صرنا صلح" مروراً بالكثير من الأغنيات التي يعشقها الجمهور التي زينها كفوري بمواويل جميلة، استطاع وائل ان يأسر جمهوره لساعتين، فغازله ومازحه وأدخل الفرح الى القلوب.

بين الأغنية والأخرى، كان كفوري يتواصل مع جمهوره، ويؤكد له أنه باقٍ معه الى أن يطلب منه المغادرة، فغنى أجمل الأغنيات، ومنها أغنية "الغرام المستحيل" والتي ما ان انتهى منها ووجد التفاعل الكبير معها، مازح جمهوره بالقول "شكلو ما حدا ظابطة معه يا شباب، كله عم يغني نهاية الغرام، والغرام المستحيل الله يستر"، فضحك الجمهور وصفق له.

كفوري تفاعل من على المسرح مع الجمهور، فداعبه بالرقص احياناً والنكات في أحيان أخرى، وأثناء الإنتقال من أغنية الى أخرى راحت الفرقة الموسيقة "تدوزن" على الآلات، فردد وائل كفوري أغنية "كيكي" من على المسرح وقال "بعد ما ناقصنا الا كيكي، يا عيني!"، فصفق له الجمهور بقوة، من ثم عاد وقدم مجموعة من الأغنيات إلى ان انتهت مجموعة الاوراق التي كانت أمامه والتي دوّن عليها الأغنيات التي سيقدمها، فقال "شكلون خلصوا الاغاني بس حكمل غنى"، فقدم "إمي نامت ع بكير" للسيدة فيروز ودمجها مع أغنية "ما وعدتك بنجوم الليل" فاهتز المسرح رقصا وفرحا من قبل الجمهور.

بعد ساعتين تقريبا من الغناء المتواصل، ختم وائل كفوري حفله بأغنيته الجديدة التي اطلقها مؤخراً بعنوان "اخدت القرار"، التي وعلى ما يبدو دخلت قلب الجمهور بسرعة كبيرة حيث رددها معه طويلاً، وكلما اراد ان ينهي الأغنية، كان الجمهور يرفع صوته من جديد ويرددها فيتجاوب كفوري معه ويستكمل الغناء، الى أن انتهى الحفل بتحية من كفوري للجمهور الذي صفق له وصدح صوته بكلمات الحب لوائل كفوري.

المصدر: الفن

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