بالصور - نجمة عربية تعلن ارتباطها بمقاتل في الجيش السوري

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ارتبطت نجمة الموسم الأول من برنامج "ذا فويس" بشكل مفاجئ، معلنة خطوبتها من شاب يقاتل في صفوف الجيش السوري.

وكتبت السورية ايناس لطّوف في حسابها الشخصي على موقع "فايسبوك": "اليوم زهّر قلبي واكتمل بحبّك حبيبي".

وأضافت: "فرحة نطرتا من زمان وتمنيت لاقي الشخص اللي بيقدرا كمّل معو العمر بالحب والصدق والفرح يطيرني ويدعمني ويقويني بشغلي وطموحي والمستقبل اللي جايي بوجودك وبقربك والله عوضني فيك ولقيتك نصيبي وحبيبي انت".

وأوضحت ان اسم خطيبها هو سالم علي، وهو مدرس لالة العود والنظريات الموسيقية في المعهد المتوسط في محافظة حماه‎، ويتابع دراسة الماجستير في التربية الموسيقية بجامعة دمشق‎، كما يقاتل في صفوف "الجيش العربي السوري"، وفق ما توضح بياناته في حسابه على "فايسبوك".

ولطّوف خريجة المعهد العالي للموسيقى، اختصاص غناء شرقي، مغنية في فرقة التخت النسائي الشرقي السوري، وأقامت العديد من الحفلات في سورية وروسيا وفرنسا والمغرب وتونس ولبنان، وعملت مغنية كورس مع الفنانين مارسيل خليفة وأميمة الخليل، وهذا ما أكسبها خبرةً كبيرة.

وعملت في مجال التقديم التلفزيوني من خلال البرنامج الشبابي "اغلى شباب" الذي تبثه الفضائية السورية من العام 2007 ولغاية 2010.

(لها)