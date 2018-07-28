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15 نجماً لبنانياً على قائمة "فوربس" للنجوم العرب الأكثر شهرة عالمياً.. من هم؟

28
JULY
2018
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أعدت مجلّة "فوربس" بعد دراساتٍ مطوّلة، قائمة بالنجوم العرب الأكثر تواجداً على الساحة العالمية، وقد تم اختيار الفنانين من مختلف المجالات الذين حققوا نجاحاً خارج حدود منطقتهم.
 
كما أشارت المجلّة أنه تم الإرتكاز طوال 3 سنوات على عدد المعجبين بين الأميركيين والأوروبيين ذوي الأصول العربية وتم تقسيم القائمة إلى 5 فئات: المطربون، الممثلون، المخرجون، مصممو الأزياء، ولاعبو كرة القدم.
 
اليكم القائمة التي تصدّرها لبنان بـ 15 نجماً:
 
- عن فئة المطربين:
افتُتحت القائمة باسم السيّدة فيروز التي كانت خارج لعبة الأرقام اذ صنّفت كـ"أسطورة في كلّ الأزمان".
1- كريم خربوش المعروف باسمه الفني French Montana – أميركي من أصل مغربي.
2- تامر حسني – مصر
3- اليسا – لبنان
4- الدوزي – المغرب
5- راغب علامة – لبنان
6- كارول سماحة – لبنان
7- كاظم الساهر – العراق
8- نانسي عجرم – لبنان
9- عمرو دياب – مصر
10- رشيد طه – الجزائر
11- نجوى كرم – لبنان
12- محمد عساف – فلسطين
 
عن فئة المخرجين:
1- نادين لبكي – لبنان
2- زياد دويري – لبنان
3- أبوبكر شوقي – مصر
4- ناجي أبو نوار – الأردن
5- باسل خليل – فلسطين
 
عن فئة مصمّمي الأزياء:
1- إيلي صعب – لبنان
2- ريم عكره – لبنان
3- زهير مراد – لبنان
4- ربيع كيروز – لبنان
5- جورج حبيقة – لبنان
6- طوني ورد – لبنان
7- جورج شقرا – لبنان
 
عن فئة الممثلين:
1- صوفيا بوتلة –  الجزائر
2- عمر واكد –  مصر
3- غسان مسعود –  سوريا
 
عن فئة لاعبي كرة القدم:
انفرد اللاعب المصري محمد صلاح في هذه الفئة، حيث ذكر اسمه فقط.
 
 
 
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