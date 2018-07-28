قريبة مي سكاف تكشف عن سبب وفاتها

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كشفت قريبة الممثلة السورية الراحلة مي سكاف، ديما ونّوس أن شبب وفاة سكاف هو نزيف دماغي حاد.

وتزيل السلطات الفرنسية المختصة، اليوم الشمع الأحمر، الذي سبق وختمت به بيت سكاف، في باريس.

ووستوارى سكاف الثرى في مقبرة "دوردان" في ضواحي العاصمة باريس يوم الجمعة المقبل، الذي يصادف الثالث من شهر آب، بحسب ما أفاد الفنان السوري المعارض فارس الحلو، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول سبب تأجيل الدفن، أسبوعاً بعد معرفة سبب الوفاة، مؤكداً أن موكب تشييع الراحلة سيمرّ في شوارع المدينة.

وأعلن عن وفاة الفنانة السورية المعارضة مي سكاف، في باريس، في 23 من الشهر الحالي عن 49 عاماً.