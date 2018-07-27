ما هو الوعد الذي قطعه الأمير ويليام على والدته ديانا بعد طلاقها؟

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كشف كتاب صدر مؤخراً بشأن الأسرة الملكية البريطانية، أن الأمير وليام قطع وعداً لوالدته بعد طلاقها من والده الأمير تشارلز.

وذكر كتاب "واجب ملكي" أو A Royal Duty الذي ألفه بول بوريل، كبير الخدم وصديق الأميرة الراحلة ديانا، أن الأمير وليام وعدها بإعادة لقب "اللايدي وأميرة ويلز" إليها.

وأشار إلى أنه قال لها بعد انفصالها عن والده: "لا تقلقي يا أمي، سوف أُعيده إليك يوماً ما عندما أُصبح ملكاً".

وكشف أن ذلك الوعد دفع الأميرة إلى البكاء. وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن اللقب الملكي شكل مصدر خلاف كبير بين الأمير تشارلز والأميرة ديانا خلال خوضهما معركة الطلاق. ولفت إلى أن ولي العهد أصرّ على تجريد زوجته السابقة من لقبها الملكي.

وأفاد بأن وليام كان في الرابعة عشرة عند حدوث الطلاق، وأنه عاش حينها مرحلة صعبة. إلا أنه استطاع تقديم الكثير من الدعم لوالدته.