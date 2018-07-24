living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو "ضحية رقصة كيكي" كاذب.. وهذا الهدف منه!

24
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مقطع "ضحية رقصة كيكي" انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتبين لاحقاً أنه مزيف ولا اساس له من الصحة، والهدف منه التوعية فقط.
 
فقد تم تداول مقطع فيديو لفتاة تقوم بتحدي "رقصة كيكي" الذي يشارك فيه الآلاف على الإنترنت، إلا أن النهاية كانت صادمة للغاية. لكن هذه الصدمة التي تعمّدت الفتاة المشاركة بالتحدي والرقص على أنغام أغنية In My Feelings القيام بها، كان لها هدفاً ورسالة.
 
ففي الفيديو، تظهر الفتاة التي تسمى كاري ميلر بحسب اسمها على انستقرام، وهي تنزل من السيارة مع بدء أنغام أغنية In My Feelings، وتبدأ بالرقص بالقرب منها، قبل أن تصدمها فجأة سيارة مسرعة.
 
لكن في الشرح المرافق للفيديو، كتبت ميلر أن هذا الفيديو غير حقيقي وخضع للمونتاج من صديقها الذي يحمل اسم lofi3d. وعند الدخول إلى حسابه، ستجد الفيديو ذاته، وقد كتب في الشرح المرافق له أن الفيديو زائف ولكن قام بفعل ذلك كرسالة توعية للشباب والفتيات الذين يقومون بالتحدي إلى جانب السيارة. فهذا ما قد يحصل حقاً.
 
وكاد التحدي الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية حول رقصة "كيكي" على أنغام أغنية In My Feelings أن يودي بحياة الممثل الأميركي ويل سميث.
 
ويظهر سميث في الفيديو الذي نشره على انستقرام وهو يتسلق جسرا في بودابست ثم يصعد للأعلى ويتراقص على أنغام In My Feelings.
 
وتم تصوير الممثل الأمريكي بواسطة كاميرا طائرة، وكاد هذا الفيديو أن يودي بحياته نظرا لخطورة الموقع الذي اختاره سميث من أجل التحدي.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout