كشف المزيد من التفاصيل عن محاولة قتل الفنان اللبناني " كارلوس "!

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تعرض صباح يوم السبت في ٢١ تموز الفنان اللبناني كارلوس لمحاولة قتل بحيث تفاجأ خلال مروره امام الـ forum de beirut عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بسيارة تلاحقه واطلقت النار عليه الا ان العناية الالهية نجته من الموت.



هذا وابلغ كارلوس فوراً السلطات المعنية بما حصل معه وناشد الدولة التدخل الفوري لإلقاء القبض على مطلق النار بخاصة انه استطاع معرفة هويته بحيث اتضحى له انه احد الاشخاص الذي تم منعه مراراً من دخول الملهى الليلي التابع له ويدعى ه. مرعي.



وفي معلومات خاصة لبصراحة علمنا ان كارلوس ليس لديه اي خلاف في الوسط الفني او حتى خلافات شخصية.



وفي التفاصيل ان كارلوس منع مجموعة من الاشخاص من الدخول الى الملهى الليلي الخاص به “فوليوم” الكائن على اطراف مدينة الاشرفية، هذا الامر لم يرق لاحدهم الذي سبق وهدد كارلوس في السابق عدة مرات وذلك على خلفية منعه من الدخول الى الملهى، فقام بملاحقته صباح اليوم واطلق النار على كارلوس الذي نجا بأعجوبة.