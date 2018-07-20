بالصور: قضية مايك فغالي تتفاعل.. وتثير أزمة في سوريا!

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لا تزال قضية المتوقع اللبناني مايك فغالي تتفاعل على "السوشال ميديا" في سوريا، وتطورت القضية إلى تبادل للتهم بين مؤسسات ثقافية حكومية في سوريا.

فبعد أن تبرأت وزارة الثقافة السورية من إقامة محاضرة للأخير في المركز الثقافي بمنطقة أبو رمانة في دمشق، واتهمت إدارة المركز بالتصرف بشكل فردي دون الرجوع إلى الوزارة، خرجت إدارة المركز بتصريح قد يكون سابقة في العمل الحكومي السوري.



حيث نشرت صفحة المركز على "فايسبوك" توضيحاً قالت فيه إن "جميع الفعاليات التي تقام بالمراكز الثقافية تأخذ موافقة وزارة الثقافة مسبقآ مع الجهات المعنية قبل طباعتها والعمل بها أو الإعلان عنها ونحن ملتزمون بإلغاء أو إقامة أي فعالية ثقافية بتوجيهات الوزارة ولا نتصرف بشكل فردي".

وجرى الإعلان بالأمس عن محاضرة لفغالي بعنوان "الصمود السوري أنموذجاً"، الأمر الذي أثار غضباً واستنكاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، كما انتشرت آلاف التعليقات والمنشورات الساخرة والمنددة.

وهو ما دفع وزارة الثقافة السورية للتبرؤ من الأمر ورمي المسؤولية على المركز الثقافي، وقالت الوزارة في بيان إنها "تنفي أن تكون المحاضرة المذكورة قد حازت على موافقة وزير الثقافة أو معاونه عن المراكز الثقافية، أو أي موافقات أخرى من أي نوع، وأنه لم توزع أية بطاقات دعوة، والأمر كله لا يتعدى كونه تصرفاً فردياً من مديرة المركز الثقافي التي نشرت الخبر، وستتم معالجة المشكلة بالطرق الإدارية المعهودة".

بدوره كان موقع وزارة الثقافة نشر الإعلان عن المحاضرة في يوم سابق وكانت عنوانها الأصلي "العيش المشترك في سوريا" وأعطت فغالي لقب الأستاذ، أما على بطاقة الدعوة تغير عنوان المحاضرة إلى "الصمود السوري انموذجا" وأصبحت مرتبة فغالي العلمية دكتوراه في علم الطاقة.

أما في بيان التراجع وصفت وزارة الثقافة السورية مايك فغالي بالمنجم.



هذا التناقض أثار سخرية السوريين الذي توافق معظمهم على أن الحدث غير مناسب لأن المركز الثقافي في أبو رمانة حاضر فيه كبار المفكرين والشعراء السوريين والعرب، واليوم أصبح منصة لـ "المشعوذين" حسب وصفهم.