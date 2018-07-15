تطورات جديدة في قضية الخيانة.. اعلامي لبناني يعتذر من تامر حسني !

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فاجأ الاعلامي اللبناني إيلي باسيل متابعيه بنشره مقطع فيديو جديد على تطبيق "انستغرام"، قدم من خلاله الشكر للنجم المصري تامر حسني، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي كشف فيها عن خيانته لزوجته مصممة الازياء بسمة بوسيل.

ووجه باسيل كلمات الشكر والمحبة لحسني، وإعترف بالخطأ الكبير الذي قام به، وقدم اعتذاره بشكل مباشر للنجم المصري، مشيراً الى أنه تفاجأ من قدر احترامه وحبه له، معتبراً أنه جرحه وأخطأ معه.

وكان باسيل قد حسم الجدل الذي أثارته بوسيل بنشرها صورة عن الخيانة، وأكد من خلال مقطع فيديو أن زوجها النجم المصري على علاقة بفتاة أخرى ليست مغربية، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يخون فيها زوجته.

وأضاف أن بسمة تتغاضى عن خيانة زوجها لها بسبب حبها للشهرة، كما أنها تعمل على الماركة الخاصة بها وتحتاج لشهرة وعلاقات أكثر تكتسبها من خلال زوجها، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، يبدو أن بوسيل تحاول جاهدة نفي ما تردد عن خلافها مع زوجها، حيث استغلت إقتراب طرحه البومه الغنائي الجديد "عيش بشوقك"، ونشرت صورة الملصق الدعائي للألبوم على صفحتها على تطبيق "انستغرام" وعلقت عليه: "ألف مبروك تيمو ربنا يوفقك أنا أكثر واحدة أعرف أنت تعبت قد إيه في الألبوم وإن شاء الله ألبوم عيش بشوقك يكون محطة جديدة".

فسارع حسني للردّ عليها بالقول: "يارب يا رب يا رب يا سومي وأنا متفائل جدا ان شاء الله ربنا هيكرمني على قد تعبي وتعبك معايا يا أعظم حبيبة في الكون".



(لها)