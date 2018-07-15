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لاحتضانها ماجد المهندس على المسرح... سعودية قد تحاكم بـ"تهمة التحرش"!

15
JULY
2018
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أوقفت أجهزة الأمن السعودية المرأة، التي اعتلت المسرح أثناء حفل غنائي واحتضنت الفنان العراقي ماجد المهندس، وأحالتها للنيابة العامة بتهمة ارتكاب أفعال مجرمة، وفق نظام مكافحة التحرش.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه "بالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف، مساء الجمعة، باعتلاء مسرح إحدى فقراته، وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة".

من جانبه، وصف المحامي والمستشار القانوني، مراد الصبيح، التصرف، الذي أقدمت عليه فتاة في حفلة الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ بأنها "قضية تحرش برجل" مكتملة الأركان.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الصبيح قوله: "بالنظر إلى الفعل الذي قامت به الفتاة فإنه يعتبر تحرشًا، وذلك استنادا للمادة الأولى من نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي أخيرا"، لافتا إلى أن النظام يقتضي إحالة المتهمة بعد استكمال إجراءات القبض عليها إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأوضح المحامي السعودي أن النيابة ستحقق مع الفتاة، وتعد لائحة دعوى عامة من قبل المدعي العام، مشيرا إلى أنه ووفقا لنظام مكافحة التحرش، فإن المتهمة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

وأضاف أن "تصرف الفتاة يعتبر تعديا على خصوصية فرد وحياته الشخصية، فضلا عن أنه يحمل مدلولات جنسية، وهو فعل محظور شرعا ونظاما وفقا للقوانين في المملكة العربية السعودية".

وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة منقبة منصة المسرح واحتضانها الفنان ماجد المهندس، الذي كان يحيي حفلا فنيا مساء الجمعة، ضمن فعاليات سوق عكاظ.

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